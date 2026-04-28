Dấu hiệu ban đêm cảnh báo gan đang “kêu cứu”

Ngứa da, rối loạn giấc ngủ, chuột rút chân, cứng cơ xuất hiện ban đêm có thể là dấu hiệu cảnh báo gan đang bị tổn thương.

Gan giữ vai trò thải độc, chuyển hóa dinh dưỡng, dự trữ năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa cho cơ thể. Khi gan hoạt động kém, các quá trình này bị rối loạn. Những biểu hiện bất thường đôi khi xuất hiện rõ hơn vào ban đêm.

Ngứa dai dẳng

Bệnh gan đôi khi có thể biểu hiện qua tình trạng ngứa da, đặc biệt vào ban đêm. Một trong những nguyên nhân có thể liên quan đến sự tích tụ muối mật trong máu. Khi chức năng gan suy giảm, quá trình đào thải muối mật có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến tích tụ trong cơ thể và gây cảm giác ngứa. Tình trạng này có thể kéo dài và không cải thiện nhiều khi dùng kem dưỡng da thông thường hoặc các biện pháp điều trị dị ứng.

Khác với ngứa thông thường, thường xuất hiện rồi giảm dần, ngứa liên quan đến bệnh gan có thể kéo dài và lan rộng. Triệu chứng này thường gặp hơn ở một số người mắc bệnh gan mạn tính như xơ gan.

Chuột rút ở chân và cứng cơ

Suy giảm chức năng gan có thể ảnh hưởng đến khả năng cân bằng khoáng chất trong cơ thể, làm tăng nguy cơ thiếu hụt kali, magiê và canxi, từ đó gây co thắt cơ. Ở người bệnh gan, tuần hoàn cũng có thể bị ảnh hưởng, khiến cơ bắp (đặc biệt ở chi dưới) không được cung cấp đầy đủ oxy và dinh dưỡng.

Xơ gan thường đi kèm suy dinh dưỡng và giảm khối lượng cơ, khiến cơ dễ tổn thương hơn. Chức năng gan suy giảm có thể dẫn đến tích tụ một số chất trong cơ thể, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và cơ bắp. Tình trạng chuột rút có thể xảy ra, gây khó chịu và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Rối loạn giấc ngủ

Khi gan suy yếu, khả năng thải độc giảm khiến các chất như amoniac tích tụ trong máu, ảnh hưởng trực tiếp đến não, gây bồn chồn, khó ngủ. Gan tham gia điều hòa nhịp sinh học, nên khi chức năng của cơ quan này bị rối loạn, chu kỳ ngủ - thức bị đảo lộn, dẫn đến mất ngủ ban đêm, buồn ngủ ban ngày.

Sự mất cân bằng hormone, đặc biệt là melatonin - hormone gây buồn ngủ, khiến người bệnh khó đi vào giấc ngủ sâu. Các triệu chứng thường gặp như ngứa da, chuột rút, đầy bụng cũng làm giấc ngủ bị gián đoạn.

Người bệnh nên thăm khám nhằm xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Duy trì giờ ngủ đều đặn, thực hành thư giãn hoặc tập yoga có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ghi nhật ký giấc ngủ và trao đổi với bác sĩ cũng giúp nhận diện vấn đề rõ hơn.

Để bảo vệ gan, nên duy trì chế độ ăn lành mạnh với rau xanh, trái cây, hạn chế đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ và đường tinh luyện. Uống đủ nước, hạn chế rượu bia, giữ cân nặng hợp lý và tập thể dục thường xuyên có thể giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya, không tự ý dùng thuốc hay thực phẩm chức năng và khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề về gan.

Theo vnexpress.net