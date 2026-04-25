Dấu mốc son quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, hôm qua, tại Thủ đô Hà Nội, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra, tạo dấu mốc son quan trọng ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ.

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Duy Linh

Với tinh thần đổi mới, khoa học và quyết liệt, các đại biểu Quốc hội đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân cả nước.

Ngay từ phiên khai mạc, Quốc hội đã làm việc khẩn trương, trách nhiệm. Cử tri và nhân dân theo dõi, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần “vào cuộc ngay” của các đại biểu. Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước.

Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ với sự tín nhiệm rất cao của các đại biểu Quốc hội. Đây là cơ sở vững chắc để bộ máy lãnh đạo đi vào vận hành trơn tru, hiệu lực, hiệu quả ngay từ những tháng đầu nhiệm kỳ.

Nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nữa là Quốc hội thông qua 9 luật và 31 nghị quyết; kịp thời thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách thành pháp luật, triển khai thực hiện, thể chế hóa các Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quốc hội cũng đã tập trung xem xét các báo cáo về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước; trong đó đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, đề xuất các giải pháp có tính đột phá, khả thi trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường.

Quốc hội đã bấm nút thông qua các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 về phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn...

Cùng với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng và Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thành công của kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa mới khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại kỳ họp, thông điệp chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước yêu cầu: Quốc hội phát huy thành quả các khóa, Quốc hội nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và thực chất hơn, không ngừng nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Quốc hội phải đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới; không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu, mà còn phải kiến tạo tương lai. Luật không chỉ “mở đường” mà còn phải “sửa đường”.

Đồng chí cũng yêu cầu: Quá trình lập pháp phải lắng nghe được tiếng nói của chuyên gia, nhà khoa học, kinh nghiệm quốc tế, doanh nghiệp và nhân dân. Mỗi đạo luật phải xuất phát từ lợi ích quốc gia dân tộc, từ lợi ích chính đáng của nhân dân.

Mỗi đại biểu Quốc hội cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Mỗi đại biểu luôn xác định gắn bó mật thiết với cử tri; lắng nghe, phản ánh thực tiễn của cuộc sống để đưa vào nghị trường; đưa nguyện vọng của nhân dân thành các quyết sách đúng đắn, kịp thời.

Những chỉ đạo sâu sát đó thể hiện rất rõ tầm nhìn tư duy đột phá, là “kim chỉ nam” cho toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới! Thành công tốt đẹp của Kỳ họp thứ nhất tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội.

Quốc hội khóa XVI tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, đồng hành Chính phủ và cả hệ thống chính trị, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, tất cả vì mục tiêu: Đất nước phồn vinh, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đất nước ta đang đứng trước thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt, trách nhiệm đặt lên vai Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội là hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã cam kết, hứa trước cử tri và nhân dân: Các đại biểu Quốc hội tiếp tục là những đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nỗ lực và quyết tâm của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết” xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam.

Đó là nền tảng quan trọng để Quốc hội khóa XVI sẽ tạo nên những bước phát triển lên tầm cao mới! Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan, các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các luật, nghị quyết đã được thông qua.

Các văn bản quy định chi tiết cần sớm được ban hành đầy đủ, có hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp lý, không để chậm thực hiện.

Pháp luật, nghị quyết không chỉ “tốt trong văn bản” mà còn phải “tốt trong cuộc sống” là mong muốn và yêu cầu của cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước.

Theo nhandan.vn