Lắng nghe tiếng nói Nhân dân

Toàn tỉnh hiện có 5.049 thôn, tổ dân phố với 996.572 hộ dân. Trong đó có 1.203 thôn, tổ dân phố trùng tên; nhiều thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định. Sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, bình quân số lượng thôn, tổ dân phố trên mỗi đơn vị hành chính cấp xã tăng lên, tạo áp lực quản lý lớn đối với chính quyền địa phương ở cơ sở.

Do đó, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Qua rà soát, dự kiến sẽ thực hiện sắp xếp 3.606 thôn, tổ dân phố để thành lập 1.639 thôn, tổ dân phố mới. Sau khi hoàn thành sắp xếp, toàn tỉnh sẽ giảm 1.967 thôn, tổ dân phố; tổng số thôn, tổ dân phố còn lại là 3.082 (giảm tương ứng 38,96%).

Cấp ủy Chi bộ tiểu khu Đoàn Kết (xã Đà Bắc) tuyên truyền, vận động Nhân dân trong việc sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Thống nhất triển khai

Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/5/2026, Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành văn bản số 1580-CV/TU về việc “sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách”; ngày 28/5/2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về việc “sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Trong đó nhấn mạnh việc sắp xếp thôn, tổ dân phố phải bảo đảm phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định của Trung ương và yêu cầu quản lý của địa phương; quá trình triển khai phải bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương và căn cứ vào yếu tố lịch sử, văn hoá, tình hình thực tế của địa phương cũng như ý kiến của Nhân dân (nhất là nội dung tên gọi của thôn, tổ dân phố sau sắp xếp). Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp ở cơ sở; giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết cộng đồng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND xã, phường xây dựng phương án gửi Sở Nội vụ tổng hợp xây dựng phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh trình Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 5/6/2026. Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ hướng dẫn UBND xã, phường xây dựng Đề án và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 10/6/2026. UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Nhân dân về Đề án; xây dựng báo cáo để hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định; hoàn thành trước ngày 28/6/2026. HĐND cấp xã ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Triển khai Kế hoạch số 192/KH-UBND của UBND tỉnh, các xã, phường đã tập trung xây dựng phương án, tổ chức họp lấy ý kiến người dân và thực hiện các bước theo đúng quy định. Đồng chí Nguyễn Hữu Luyện - Chủ tịch UBND phường Hòa Bình cho biết: Phường hiện có 94 tổ dân phố nhưng hầu hết có quy mô nhỏ, chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định. Thực hiện việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, phường đã xây dựng phương án sắp xếp giảm từ 94 tổ dân phố xuống còn 40 tổ dân phố, tổ chức hội nghị tuyên truyền và lắng nghe ý kiến Nhân dân về chủ trương sắp xếp với sự tham gia của 300 đại biểu đại diện cho các tổ dân phố trên địa bàn. Hiện, phường đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa của việc sắp xếp tổ dân phố nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện.

Quan tâm phương án đặt tên khu dân cư

Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ quy định sau sắp xếp các tổ dân phố thuộc phường phải có trên 300 hộ; thôn, xóm thuộc xã phải có trên 150 hộ. Đối với thôn thuộc địa bàn miền núi, dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn, địa hình chia cắt phức tạp, tái định cư... thì quy mô số hộ gia đình có thể thấp hơn quy định. Đối với các xã dự kiến lên phường trong thời gian tới, UBND xã phải nghiên cứu sắp xếp thôn theo hướng đảm bảo quy mô số hộ gia đình theo tiêu chuẩn của tổ dân phố. Tuy nhiên, thực tế triển khai việc xây dựng Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố không tránh khỏi một số phát sinh cần được xem xét thấu đáo, nhất là với các địa bàn miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuyên - Chủ tịch UBND xã Nhân Nghĩa cho biết: Hiện nay, toàn xã có 28 xóm, phố với tổng số 4.208 hộ gia đình. Qua rà soát theo tiêu chuẩn quy định hiện hành, có 13 xóm thuộc diện phải sắp xếp do chưa bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình (dưới 150 hộ). Một số xóm có số hộ rất thấp như xóm Bây 42 hộ; xóm Bùi Rường 56 hộ; xóm Rậm 63 hộ; phố Vó 66 hộ; xóm Chum 93 hộ. Qua rà soát thực tế địa bàn, xã Nhân Nghĩa có 4 xóm gồm: Kén, Sào, Bùi Rường, Bây có điều kiện đặc thù, cần xem xét đưa vào diện thôn có yếu tố đặc thù theo quy định. Trong đó, xóm Kén và xóm Sào là các khu tái định cư mới được hình thành do ảnh hưởng của Dự án Hồ Cánh Tạng nằm cách các xóm lân cận khoảng 7km. Xóm Bùi Rường và xóm Bây là các xóm miền núi vùng xa, địa hình chia cắt, nằm tách biệt với các khu dân cư khác khoảng 5km; giao thông khó khăn. Nếu thực hiện sáp nhập cơ học đối với 4 xóm nêu trên sẽ phát sinh nhiều khó khăn trong công tác quản lý địa bàn, tổ chức sinh hoạt cộng đồng, triển khai các phong trào tại khu dân cư. UBND xã Nhân Nghĩa đề nghị Sở Nội vụ quan tâm xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền chấp thuận đưa 4 xóm nêu trên vào diện thôn có yếu tố đặc thù.

Một nội dung được hầu hết Nhân dân đặc biệt quan tâm, đó là vấn đề đặt tên thôn, tổ dân phố mới sau sắp xếp. Đồng chí Hà Văn Thuấn - Bí thư Chi bộ tiểu khu Đoàn Kết (xã Đà Bắc) cho biết: Theo Đề án xã Đà Bắc đang lấy ý kiến Nhân dân thì tiểu khu Đoàn Kết hiện có 165 hộ dự kiến sẽ sáp nhập với tiểu khu Mó Nang có 154 hộ. Qua nắm bắt dư luận cho thấy Nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố và đề xuất tiếp tục được quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần để gắn kết người dân 2 tiểu khu, phấn khởi là phương án đặt tên tiểu khu mới sau sáp nhập là Đoàn Kết nhận được sự đồng tình cao của Nhân dân .

Hiện nay, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thống nhất nhận thức, hành động và trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết trong cộng đồng dân cư, thực hiện dân chủ ở cơ sở để tổ chức triển khai hiệu quả việc sắp xếp thôn, tổ dân phố. Việc thực hiện đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, yêu cầu đề ra; đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân và đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Dương Liễu