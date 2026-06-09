Đề cao tinh thần nêu gương của đảng viên

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng phương pháp giáo dục bằng cách nêu gương. Người từng khẳng định: “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Khắc ghi lời dạy ấy, nhiều cán bộ, đảng viên tại các địa phương, cơ quan, đoàn thể đã nêu gương “nói đi đôi với làm”, sẵn sàng đi đầu trong những việc khó, việc mới.

Chú trọng “miệng nói, tay làm”

Đồng chí Vũ Huy Cường - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Đạo Trù cho rằng: Việc nêu gương của người đảng viên trước hết bắt nguồn từ sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm trong công việc và cuộc sống đời thường. Tại Đạo Trù, từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, không chỉ trong cấp ủy, chính quyền mà ngay tại chi bộ các khu dân cư, các cán bộ với tác phong công tâm, khách quan và tích cực bám nắm cơ sở đã phát huy vai trò “đầu tàu” trong thực hiện các phong trào, từ xây dựng nông thôn mới cho đến khu dân cư an toàn, kiểu mẫu. Cũng theo đồng chí Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Đạo Trù thì nêu gương không khó nhận ra. Đó là việc mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn đặt nhiệm vụ giải quyết công việc của người dân là nhiệm vụ ưu tiên; chú trọng tìm về với dân để nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhằm giải quyết kịp thời mọi kiến nghị chính đáng của người dân.

Tại xã Hiền Quan, sau sáp nhập luôn bộn bề công việc phải giải quyết, từ những vấn đề dân sinh sát sườn đến triển khai các dự án phát triển KT-XH trên địa bàn. Tuy nhiên, trong khó khăn đã xuất hiện những đảng viên “nghĩ trước, đi đầu” với tinh thần “miệng nói, tay làm”, truyền cảm hứng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đảng viên nêu gương, quần chúng nhìn vào và làm theo - tinh thần này được lan tỏa từ Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy đến các đồng chí cấp ủy địa phương. Hàng chục đảng viên tự nguyện hiến đất, đi đầu trong giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công. Nhiều đảng viên không quản thứ Bảy, Chủ nhật bám cơ quan, nắm cơ sở, góp phần vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Với tinh thần cầu thị, cấp ủy, chính quyền xã Hiền Quan luôn bám nắm cơ sở, kịp thời lắng nghe nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Do đó, các dự án phát triển KT-XH trên địa bàn đạt được sự đồng thuận cao.

Đồng chí Nguyễn Chí Thắng - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Ngay những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên địa phương luôn được phát huy cao độ. Do đó, sau gần 1 năm triển khai, trên vùng đất bán sơn địa còn nhiều khó khăn này đã xuất hiện những tín hiệu đột phá trong phát triển KT-XH, thể hiện bằng những con số cụ thể về tăng trưởng. Nhiều dự án trọng điểm có sự góp sức của cán bộ, đảng viên cơ sở, đã “chạm” đích sớm và nhận được sự đồng thuận của Nhân dân.

Chính sự dấn thân, không ngại khó, ngại khổ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu cấp ủy cơ sở, đã tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt, là “nhịp cầu” vững chắc nối liền ý Đảng với lòng dân. Khi người dân nhìn thấy người đứng đầu chi bộ, cấp ủy xắn tay làm trước, họ sẽ tự khắc tin tưởng và đồng thuận làm theo.

Đi đầu trong mọi hành động

Bước sang giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang quyết liệt thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, vai trò nêu gương lại mang một sứ mệnh mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ: Việc sắp xếp đụng chạm đến vị trí, quyền lợi thì người đứng đầu phải sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh lợi ích cá nhân vì cái chung. Tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, mỗi giảng viên, cán bộ quản lý là đảng viên đều phát huy cao tinh thần này. Họ không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn ổn định tư tưởng, củng cố sự đoàn kết nội bộ. Thành quả là sau sáp nhập, nhà trường đã vinh dự được đón Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1. Điều này cho thấy: Ở đâu có sự nêu gương của người lãnh đạo, ở đó tổ chức bộ máy sẽ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Một biểu hiện rõ nét và có sức lay động khác của tinh thần nêu gương là việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn và chỉnh trang đô thị. Khi triển khai tuyến đường từ Xuân Quang đi Thanh Uyên (xã Hiền Quan) hay mở rộng đường tại phường Vân Phú... chính cán bộ, đảng viên tại khu dân cư là những người đi đầu tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, hiến hàng trăm mét vuông đất “bờ xôi ruộng mật”. Đất đai là tài sản, là “tấc đất, tấc vàng”, việc từ bỏ lợi ích kinh tế cá nhân chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thế nhưng, bằng sự thấu suốt tư tưởng “việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm”, các đảng viên đã chọn lùi lại lợi ích riêng để nhường đường cho sự phát triển chung của quê hương.

Cán bộ, đảng viên xã Xuân Lũng luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực ứng dụng chuyển đổi số vào công việc chuyên môn, từ đó nêu cao vai trò, được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương ghi nhận.

Trung Sơn là xã miền núi đặc biệt khó khăn với gần 100% là đồng bào thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 17%. Ngay khi về địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Đinh Hải Nam đã cùng cán bộ bám nắm từng thôn bản, khu dân cư để hiểu hơn về đời sống và tâm tư, nguyện vọng của người dân. Cùng với đó, Đảng ủy đã giao trách nhiệm cho từng cấp ủy chủ động nắm bắt đơn vị, địa bàn, giải quyết những vấn đề phát sinh; tập trung giải quyết các vướng mắc trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chú trọng phát triển cây quế và cây dược liệu, khai thác hiệu quả du lịch sinh thái, cộng đồng... Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: Cấp ủy phải trực tiếp xuống làm việc với bà con để nhìn tận mắt, nghe tận tai các vấn đề, đồng thời cùng bà con bàn cách tháo gỡ khó khăn, kịp thời đề xuất chính sách phù hợp, phát huy, nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả.

Thực tiễn cho thấy, việc phát huy trách nhiệm nêu gương đã mang lại những kết quả thực chất. Tuy nhiên, để tinh thần nêu gương không dừng lại ở những khẩu hiệu hay phong trào mang tính thời điểm, các cấp ủy cần tiếp tục gắn chặt việc thực hiện trách nhiệm nêu gương với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa nội dung kiểm điểm việc nêu gương vào các kỳ sinh hoạt chi bộ một cách thẳng thắn, chân thành. Đề cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của mỗi cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu, giữ gìn sự đoàn kết, công tâm, công bằng trong bố trí, sắp xếp nhân sự. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, “nói không đi đôi với làm”, suy thoái đạo đức, lối sống. Song song với đó, cần kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến để tạo dòng chủ lưu tích cực trong xã hội.

Có thể thấy, hành động của cấp ủy, sự nêu gương của đảng viên đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ. Tinh thần nêu gương của người đảng viên chính là “chìa khóa vàng” để củng cố năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Những tấm gương sáng ngời luôn “nói đi đôi với làm” từ các chi bộ cơ sở, những đảng viên hiến đất mở đường, hay những người đứng đầu sẵn sàng nhường bước vì đại cục đang là những minh chứng sống, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người đảng viên trong lòng Nhân dân.

Minh Tự