Đầu tư sớm tại Vinhomes Green Paradise - lợi thế cho khách hàng Hà Nội?

Vinhomes Green Paradise - siêu dự án biển gần 2870ha - đang tạo nên làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư Hà Nội nhờ tầm vóc hiếm có và tiềm năng đầu tư vượt trội.

Với tâm lý ưa chuộng sản phẩm khan hiếm, có khả năng tăng giá và khai thác dòng tiền, nhiều khách hàng phía Bắc đã nhanh chóng xuống tiền ngay từ giai đoạn đầu. Theo Chuyên gia bất động sản Nhật Phạm , việc đầu tư sớm tại Vinhomes Cần Giờ mang lại những lợi thế không chỉ về giá mà còn ở khả năng chọn lựa sản phẩm tốt và đón đầu hạ tầng, thứ mà nhà đầu tư Hà Nội vốn sành sỏi.

Bài viết dưới đây sẽ phân tích ba khía cạnh lớn: lợi thế giá - vị trí sản phẩm, dòng tiền khai thác, và tiềm năng tăng giá trong trung hạn để quý khách hiểu rõ. Hãy cùng theo dõi ngay!

Nếu quý khách quý đang tìm 1 bài phân tích tổng quan để có góc nhìn toàn diện khi đầu tư dự án này thì không nên bỏ qua bài chia sẻ của ông Nhật Phạm trên blog Ông Người Nhật. Xem ngay tại: Vinhomes Cần Giờ

3 Lợi thế đầu tư sớm Vinhomes Green Paradise Cần Giờ cho nhà đầu tư Hà Nội

Đầu tư sớm tại Vinhome Cần Giờ mang lại lợi thế khác biệt cho giới đầu tư Hà Nội: vừa đón giá nền thấp giai đoạn đầu, vừa chọn được sản phẩm vị trí đẹp, lại kịp thời hưởng trọn sóng hạ tầng bùng nổ, mở ra biên lợi nhuận vượt trội và giá trị truyền đời.

Lợi thế giá và quyền chọn sản phẩm ở giai đoạn đầu

Đầu tư sớm Vinhomes Cần Giờ không chỉ đồng nghĩa với mức giá tốt nhất, mà còn mở ra cơ hội chọn được sản phẩm vị trí đẹp - điều luôn giới hạn trong quỹ hàng mỗi giai đoạn.

Thông thường, giá bán giai đoạn 1 thấp hơn 15-20% so với các đợt sau. Với quy mô dự án, mức chênh lệch này có thể tạo ra biên lợi nhuận hàng tỷ đồng chỉ trong 18-24 tháng.

Với quy mô khủng của dự án Vin Cần Giờ, việc đầu tư sớm sẽ mở ra biên độ lợi nhuận cao cho nhà đầu tư

Hơn nữa, nhà đầu tư sớm dễ dàng sở hữu những căn gần quảng trường biển, bến du thuyền hay tuyến phố thương mại trung tâm - vốn luôn khan hiếm. Đặc biệt, giới đầu tư Hà Nội vốn quen săn hàng hiếm tại Vinhomes, từ Ocean Park đến Vinhomes Cổ Loa. Việc có mặt từ đầu giúp họ chủ động hơn trong việc chọn sản phẩm, thay vì phải mua lại với giá cao từ thị trường thứ cấp.

Ông Người Nhật cho rằng: “Trong 15 năm theo dõi thị trường, tôi thấy sản phẩm giai đoạn đầu thường là ‘mỏ vàng ngầm’. Nhà đầu tư Hà Nội xuống tiền sớm không chỉ mua được giá tốt, mà còn nắm quyền chọn những căn có giá trị thanh khoản cao nhất.”

Dòng tiền khai thác cho thuê - lợi thế dài hạn

Với nhu cầu du lịch và nghỉ dưỡng đang tăng trưởng, đặc biệt sau khi hạ tầng hoàn thiện, Vinhomes Cần Giờ hứa hẹn mang lại dòng tiền khai thác bền vững. Đây là điểm cộng lớn cho khách hàng Hà Nội vốn ưa chuộng đầu tư cho thuê dài hạn.

Khi Vinspeed hoàn thành, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM xuống chỉ còn 15 - 20 phút. Với 14 triệu dân thành phố và hàng chục triệu khách nội -ngoại quốc, nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần tại Vinhome Green Paradise sẽ bùng nổ.

Trong danh mục sản phẩm của dự án, nhà phố và shophouse có thể vừa khai thác thương mại ban ngày (F&B, cửa hàng đặc sản), vừa vận hành dịch vụ lưu trú ban đêm (mini-stay, homestay). Điều này giúp tối ưu hóa công suất, tạo dòng tiền kép cho nhà đầu tư.

Theo khảo sát, một căn shophouse 6×20m nếu khai thác F&B tầng trệt và 6 phòng mini-stay ở tầng trên có thể tạo lợi nhuận gộp 180-220 triệu đồng/tháng. Đây là con số hấp dẫn với khách hàng Hà Nội vốn quen đầu tư dòng tiền.

Ví dụ mặt cắt của việc khai thác các tầng khác nhau với mục đích kinh doanh khác nhau của shophouse Vinhomes Cần Giờ (Ảnh minh hoạ)

Tiềm năng tăng giá trung hạn nhờ hạ tầng và vị thế độc bản

Giá trị tài sản không chỉ đến từ quỹ đất khan hiếm, mà còn nhờ loạt hạ tầng chiến lược đang triển khai. Chính sự cộng hưởng này giúp Vinhomes Cần Giờ được đánh giá có dư địa tăng giá mạnh trong trung hạn.

Từ 2026, cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn tất, đưa khách quốc tế từ sân bay Long Thành về Cần Giờ chỉ trong 1 giờ. Năm 2028, cầu Cần Giờ hoàn thành, biến nơi đây thành “đô thị biển trong tầm tay” của người Sài Gòn.

Khi cảng trung chuyển Cần Giờ 5,5 tỷ USD đi vào hoạt động, hàng vạn chuyên gia logistics và lao động kỹ thuật sẽ cần nơi ở dài hạn, kéo theo nhu cầu nhà phố, căn hộ và shophouse.

Đặc biệt, TP.HCM chỉ duy nhất Cần Giờ có biển và rừng sinh thái được UNESCO công nhận. Với giới thượng lưu, tính độc bản này chính là bảo chứng giá trị lâu dài.

Ông Người Nhật nhận định: “Cần Giờ hôm nay không còn là ‘vùng trũng’, mà là cực phát triển mới. Ai đi trước sẽ hưởng trọn chu kỳ tăng giá.”

Đầu tư sớm tại Vinhomes Green Paradise mang lại lợi thế rõ rệt cho khách hàng Hà Nội: giá tốt nhất, quyền chọn sản phẩm đẹp, dòng tiền cho thuê bền vững và tiềm năng tăng giá nhờ hạ tầng. Với tâm lý săn tìm tài sản độc bản, giới đầu tư phía Bắc đang coi đây là cơ hội khó lặp lại. Như nhận định của Ông Người Nhật, Vinhomes Cần Giờ không chỉ là một dự án bất động sản, mà là một “tài sản biểu tượng” -nơi ai đi trước sẽ nắm trong tay lợi thế vượt trội cho cả hiện tại lẫn tương lai.

