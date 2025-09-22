Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá

Đồng Lương được sáp nhập từ 3 xã Đồng Lương, Điêu Lương và Yên Dưỡng. Với quyết tâm chính trị cao, ngay sau khi sáp nhập, Đảng bộ xã đã đề ra khâu đột phá cần thực hiện là: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá bền vững, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng xã Đồng Lương mới đạt chuẩn nông thôn mới...

Để đạt được mục tiêu này, xã Đồng Lương định hướng tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất hàng hoá; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư tạo đà phát triển nông lâm nghiệp, thuỷ sản, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. Tập trung chỉ đạo các mô hình kinh tế nông nghiệp trọng điểm, khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản theo hướng thâm canh, sản xuất hàng hoá. Tuyên truyền Nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đặc biệt, tiếp tục duy trì và phát triển các làng nghề hiện có của địa phương như: Làng nghề sản xuất và chế biến chè Đá Hen và Làng nghề nuôi và sản xuất trứng tằm Thống Nhất.

Nghề nuôi và sản xuất trứng tằm đã có ở xã Đồng Lương từ 14-15 năm

Ông Trương Văn Chí - khu Dộc Ngoã, Trưởng làng nghề nuôi và sản xuất trứng tằm Thống Nhất cho biết: Nghề nuôi và sản xuất trứng tằm xuất hiện ở xã Đồng Lương từ khoảng 14-15 năm trước. Ban đầu chỉ có khoảng vài hộ nuôi, sau đã nhân rộng lên đến hơn 200 hộ. Một số yếu tố giúp nghề nuôi tằm ở đây phát triển là địa phương có vùng trồng sắn rộng lớn, giá thành rẻ, đảm bảo thuận tiện trong việc cung cấp nguồn thức ăn cho tằm. Ngoài ra, tằm phát triển nhanh, ít bị bệnh, vòng đời ngắn, giúp bà con thu hoạch lứa nuôi chỉ sau khoảng 15-20 ngày.

Nhờ nuôi và bán trứng tằm, hộ ông Trương Văn Chí - khu Dộc Ngoã có thu nhập cao và ổn định

Ngoài bán tằm thịt, người nuôi cũng có thể bán trứng tằm cho thu nhập cao. Thời gian sản xuất trứng tằm từ tháng 2-10 hàng năm. Trung bình một năm, mỗi hộ sản xuất được khoảng 5 tạ trứng tằm, đầu ra ổn định, tổng thu đạt khoảng hơn 4 tỷ, sau khi trừ chi phí có thể lãi trên dưới 1 tỷ đồng.

Ngày nay, nghề nuôi tằm ở Đồng Lương cũng có nhiều cải tiến hơn so với trước. Nếu như trước kia chủ yếu nuôi thủ công trên nong nia mất nhiều công sức thì nay nuôi tằm theo luống thuận tiện cho chăm sóc, thu hoạch. Bên cạnh đó, nhiều gia đình đã đầu tư thêm giàn lạnh để đảm bảo nhiệt độ phù hợp cho tằm sinh trưởng, phát triển. Các quy trình sản xuất cũng đã được cải tiến, đưa trang thiết bị mới vào hỗ trợ giúp giảm nhân công lao động... Nhờ đó, nghề nuôi tằm ở Đồng Lương ngày càng phát triển, người dân cũng yên tâm gắn bó với nghề.

Cùng với nghề nuôi tằm, nghề sản xuất chế biến chè cũng đem lại nguồn thu đáng kể cho địa phương. Diện tích chè toàn xã hiện đạt 170ha, tổng giá trị từ cây chè đạt khoảng 40 tỷ đồng/năm. Trong đó, làng nghề sản xuất và chế biến chè Đá Hen có diện tích khoảng 100ha, với 80 hộ tham gia. Nhằm phát triển cây chè theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững, xã Đồng Lương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: Tập huấn kỹ thuật canh tác VietGAP, hữu cơ.

Đẩy mạnh các loại hình kinh tế hợp tác, nâng cao hình thức tổ chức sản xuất, nhất là HTX. Thực hiện liên kết giữa hộ gia đình với các tổ chức kinh tế tập thể, doanh nghiệp theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại điện tử... Tiêu biểu cho hướng đi này là HTX Sản xuất và chế biến chè Đá Hen.

HTX Sản xuất và chế biến chè Đá Hen hiện có 1 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, tạo được vị thế và chỗ đứng trên thị trường

Ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc HTX Sản xuất và chế biến chè Đá Hen thông tin: HTX sản xuất sản phẩm chè xanh nội tiêu, chè xanh xuất khẩu. Trung bình mỗi năm, HTX sản xuất 3 tấn chè khô, tiêu thụ sản phẩm sơ chế trên 300 tấn chè tươi. Năm nay do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều nơi không đầu tư vào cây chè khiến sản lượng chè một số nơi thiếu hụt.

Trong khi đó HTX vẫn duy trì chất lượng và quy trình chăm sóc nên giá chè đạt cao, tăng từ 30 nghìn đồng/kg lên 50 nghìn đồng/kg. Thu nhập bình quân hộ làng nghề khoảng hơn 200 triệu/năm sau khi trừ chi phí. Năm nay khoảng 300 triệu/ hộ/ năm. Hiện nay HTX có 3 sản phẩm chính là: Chè Đá Hen hảo hạng đạt chứng nhận OCOP 4 sao và các sản phẩm Chè Đá Hen, và Chè Đá Hen Nhất phẩm trà.

Đồng chí Vũ Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lương khẳng định: Trong thời gian tới, xã Đồng Lương sẽ tiếp tục cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá bền vững, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ có giá trị kinh tế cao. Phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung phục vụ cho chế biến, xuất khẩu như: Sản xuất chế biến chè, lúa chất lượng cao; trồng cây sắn để nuôi tằm lá sắn an toàn; chuối xuất khẩu... Phát triển và nâng cấp các sản phẩm OCOP trên địa bàn đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và Nhân dân, xã Đồng Lương quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tin thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Vĩnh Hà