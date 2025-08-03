Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập cảnh qua dịch vụ bưu chính

Thực hiện Quyết định số 4822 của Bộ Công an về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức triển khai nghiêm túc, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh.

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên 9.361,38 km2, dân số khoảng hơn 4 triệu người, là tỉnh có diện tích và dân số lớn ở khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc. Bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn do điều kiện địa bàn phức tạp, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng cao cách trung tâm hành chính tỉnh hàng trăm km khiến việc đi lại và tiếp cận dịch vụ hành chính công ở nhiều khu vực còn khó khăn. Người dân phải di chuyển xa, mất nhiều thời gian và chi phí để thực hiện các TTHC cơ bản, trong đó, có thủ tục cấp đổi hộ chiếu, khai báo mất giấy tờ xuất nhập cảnh hoặc tiếp nhận kết quả giải quyết...

Trong bối cảnh đó, Quyết định số 4822 của Bộ Công an là giải pháp quan trọng, thiết thực, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhất là tại các khu vực còn nhiều hạn chế về hạ tầng, giao thông.

Cán bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Thọ tận tình hướng dẫn công dân hoàn thiện các thủ tục hành chính.

Theo danh mục ban hành, tại cấp tỉnh có 12 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính như: Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước; khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu; trình báo mất thẻ ABTC (thẻ đi lại doanh nhân APEC); trình báo mất hộ chiếu phổ thông; trình báo mất giấy thông hành; xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam; cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam; gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam; gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực; cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam; cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam; cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Tại cấp xã, có 3 TTHC gồm: Trình báo mất thẻ ABTC; trình báo mất hộ chiếu phổ thông và trình báo mất giấy thông hành.

Để triển khai hiệu quả Quyết định này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể, tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC. Chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh thống nhất quy trình luân chuyển hồ sơ chặt chẽ, khoa học, đảm bảo đúng quy định và tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Thượng tá Bùi Minh Tiến, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: “Đơn vị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2025. Ngoài việc triển khai nội bộ, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết, hiểu và chủ động lựa chọn hình thức tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính, từ đó, giảm thời gian đi lại, chi phí cho người dân, tránh quá tải tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ.”

Tính đến giữa tháng 7/2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính cho vài nghìn hồ sơ, riêng thủ tục cấp đổi hộ chiếu phổ thông đã có 2.430 hồ sơ được xử lý, trong đó, có 1.768 hồ sơ được trả qua dịch vụ bưu chính, chiếm tỷ lệ 73%.

Phản hồi từ người dân cho thấy rõ sự hài lòng về tính thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí. Ông Đinh Văn Phúc, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tân Sơn (khu 9, xã Tân Sơn) chia sẻ: “Tôi đến nộp hồ sơ làm lại hộ chiếu phổ thông. Trước đây phải đi lên trụ sở cấp tỉnh rất xa, mất một ngày. Nay chỉ cần nộp hồ sơ trực tuyến, đăng ký nhận kết quả qua bưu điện, hộ chiếu được chuyển đến tận nhà. Việc làm này rất thuận tiện, giúp tôi không phải xin nghỉ trong giờ hành chính, giảm chi phí đi lại”.

Không chỉ mang lại thuận tiện cho người dân, dịch vụ bưu chính còn giúp giảm tải đáng kể cho lực lượng công an ở các bộ phận một cửa, khi lượng hồ sơ tăng mạnh từ đầu năm 2025 đến nay. Qua đó, lực lượng công an có điều kiện tập trung vào công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh, rà soát, đánh giá các TTHC đủ điều kiện để mở rộng thực hiện qua dịch vụ bưu chính. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện truyền thông, hệ thống phát thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử để người dân nắm bắt và hưởng ứng.

Việc giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính là minh chứng cho sự đổi mới trong tư duy, vì Nhân dân phục vụ, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm.

Anh Thơ