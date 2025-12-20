Thời tiết ngày 20/12: Không khí lạnh chi phối, Bắc Bộ rét về đêm, biển động mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/12, thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, gây biến động rõ rệt ở nhiều khu vực, đặc biệt là trên biển, với gió mạnh và sóng lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hoạt động hàng hải.

Tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết trong ngày 20/12 tương đối ổn định. Trời có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gây giảm tầm nhìn tại một số khu vực. Từ trưa và chiều, mây giảm dần, trời hửng nắng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm và sáng sớm trời rét, người dân cần chú ý giữ ấm, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai trong ngày có mưa, mưa rào rải rác. Từ đêm 20/12, mưa có xu hướng gia tăng, xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc khu vực này, đêm và sáng trời lạnh. Mưa dông có thể ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân, đặc biệt tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp.

Bắc Bộ sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Các khu vực khác trên cả nước, trong đó có Nam Bộ và Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, thời tiết tương đối thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

Trên biển, hiện vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Dự báo trong ngày và đêm 20/12, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, gió Đông Bắc tiếp tục mạnh dần lên cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4m. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo trong ngày và đêm 21/12, vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m. Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được cảnh báo ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động hàng hải trên những khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Các cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân, chủ phương tiện thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nguồn baotintuc.vn