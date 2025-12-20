Hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở khu Dù

Những năm qua, khu Dù, xã Xuân Đài đã thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thể hiện qua việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Những con đường bê tông được đầu tư sạch đẹp, qua đó góp phần phát triển du lịch ở địa phương.

Về khu Dù hôm nay, dễ dàng cảm nhận những đổi thay rõ rệt từ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Những con đường từ trung tâm xã đến các khu, xóm được trải bê tông sạch sẽ. Những ngôi nhà cao tầng, nhà văn hóa khu khang trang, sân chơi thể thao đông đúc, rộn tiếng cười...

Chứng kiến sự đổi thay của quê hương, bà Phùng Thị Tuyến, người dân khu Dù xúc động chia sẻ: Nhờ có cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ điện, đường, trường, trạm đều khang trang hơn, đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng cao, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự chung sức đóng góp của cộng đồng, chúng tôi rất phấn khởi”.

Khu Dù hiện có 85 hộ với 305 nhân khẩu, trong đó, dân tộc Dao chiếm 70%, Mường chiếm 29%, còn lại là dân tộc khác. Chi bộ với 14 đảng viên và 5 tổ chức Chi hội đoàn thể, Ban công tác Mặt trận khu có 7 thành viên... Những năm qua, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Khu Dù luôn đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước yên tâm lao động sản xuất, xây dựng quê hương. Nhờ sự đó, nhiều năm liền khu đều được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. Tình hình kinh tế - xã hội của khu có nhiều bước phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, bộ mặt nông thôn khang trang đổi mới.

Trong năm 2025, Nhân dân khu Dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: 100% hộ dân sử dụng điện lưới Quốc gia, hộ dùng nước hợp vệ sinh 81/85, trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường 100%. Hộ nghèo còn 13/85 hộ chiếm 15,3%, tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2024 giảm 2 hộ. Nhân dân trong khu luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng, thực hiện quy hoạch và chỉnh trang khu dân cư, hiến đất, góp công xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, xây mới trạm y tế xã. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25,5 triệu đồng/năm; tăng 1,5 triệu đồng so với năm 2024.

Để thực hiện tốt các phong trào, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận khu đã triển khai các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã về việc giữ vững các chỉ tiêu xây dựng khu dân cư nông thôn mới đã đạt được. Tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt như nhà ở, thu nhập và môi trường...đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu dịch vụ kinh doanh, tạo thế mạnh sẵn có của khu và hộ gia đình phù hợp với điều kiện thực tế. Trong năm 2025, Nhân dân trong khu ra sức thi đua phát triển kinh tế hộ gia đình, điển hình là làm du lịch cộng đồng, hiện khu có 5 Homestay thường xuyên đón và phục vụ khách du lịch.

Nhờ sự cố gắng nỗ lực trong phát triển du lịch cộng đồng, gia đình anh chị Quỳnh Nga đã có homstay khá khang trang để phục vụ khách du lịch cũng như giải quyết việc làm cho người dân trong khu.

Đồng thời, Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp với các chi hội đoàn thể triển khai, cụ thể hóa chương trình hành động, tập trung xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, lành mạnh.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao như bóng chuyền hơi, bóng đá cũng diễn ra thường xuyên, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Làm tốt công tác bảo vệ môi trường, gìn giữ các nét đẹp văn hóa của quê hương. Nhà văn hóa khu được đầu tư xây dựng khang trang sạch đẹp, tỷ lệ đường được bê tông hoá 90%... tuy nhiên một số đoạn đường được xây dựng đã lâu nên đã xuống cấp như đoạn đường từ khu Dù xuống cổng Vườn Quốc gia Xuân Sơn, khoảng 4km...

Đặc biệt, Ban Công tác Mặt trận khu đã tích cực triển khai cuộc vận động ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” năm 2025 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã phát động. Trong tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ban Công tác Mặt trận khu đã vận động được 1,5 triệu đồng từ các hộ gia đình trong khu. Trong năm, từ nguồn hỗ trợ của các cấp, các ngành, khu dân cư đã xây dựng, sửa chữa 5 nhà tạm, nhà dột nát; trong đó sửa chữa 1 nhà, xây mới 3 nhà cho hộ nghèo và hỗ trợ xây mới 1 nhà cho hộ gia đình chính sách.

Bà Sa Ánh Nguyệt, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư cho biết: Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận khu đã phối hợp với các tổ chức thành viên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Nhân dân khu Dù tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo động lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; quốc phòng – an ninh được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và phát triển.

Anh Tú