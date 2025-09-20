Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và phát triển du lịch Tây Bắc và thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/9, trong khuôn khổ các hoạt động tại Festival Tinh hoa Tây Bắc - Điện Biên năm 2025, các tỉnh Tây Bắc gồm Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá và phát triển du lịch Tây Bắc - thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững, chú trọng đến các giải pháp liên kết vùng để tạo ra các sản phẩm độc đáo mang nét đặc trưng vùng Tây Bắc.

Các đại biểu dự hội nghị xúc tiến, quảng bá và phát triển du lịch Tây Bắc - thành phố Hồ Chí Minh

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong liên kết, phát triển du lịch giữa các tỉnh trong khu vực Tây Bắc và liên kết, phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc với thành phố Hồ Chí Minh.

Trước hết, các tỉnh trong khu vực Tây Bắc cần ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch mới như tour về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ; tuor cộng đồng; trải nghiệm mùa vàng các tỉnh Tây Bắc; tạo điểm đến cộng đồng mới mang bản sắc riêng từng dân tộc, từng địa phương...; Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch tại các địa phương; tăng cường quảng bá dựa trên các nền tảng số để giới thiệu các diểm đến mới đến du khách được nhanh hơn, đầy đủ và đa dạng hơn...

Cùng với đó, đại diện các đơn vị, địa phương cũng chia sẻ những cách làm mới, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đã thu được những kết quả đáng khích lệ như việc tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên đã xây dựng tour Du lịch học đường; Hiệp hội du lịch Phú Thọ phối hợp Sơn La xây dựng tour Phú Thọ - Mộc Châu; liên kết hợp tác với tỉnh Hà Nam xây dựng tour du lịch Phú Thọ - Hà Nam; phát triển sản phẩm tour du lịch liên tỉnh “Một cung đường 5 điểm đến”.

Lãnh đạo Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Phú Thọ phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tham luận tại hội nghị, đại diện của du lịch Phú Thọ đã giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch, những điểm đến của Phú Thọ - vùng đất Tổ linh thiêng, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, là cội nguồn dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, những Di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc của vùng Đất Tổ và các tour du lịch văn hóa về nguồn như: Tour du lịch đêm Đền Hùng; tour trải nghiệm nghi lễ văn hóa truyền thống; tour khám phá, trải nghiệm du lịch sinh thái cộng đồng hấp dẫn thú vị; giới thiệu các điểm du lịch văn hóa cộng đồng trên địa bàn tỉnh như: Khu Du lịch quốc gia Tam Đảo, Vườn quốc gia Xuân Sơn, Làng cổ Hùng Lô, Khu du lịch Hồ Hòa Bình, Bản Lác... đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố trong triển khai hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc mở rộng.

Tại Festival Tinh hoa Tây Bắc - Điện Biên năm 2025, tỉnh Phú Thọ tổ chức tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch, các tour du lịch đặc trưng, các điểm đến tiêu biểu của địa phương, đặc biệt giới thiệu văn hóa – con người Đất Tổ thông qua hệ thống ấn phẩm tờ rơi tập gấp, standee, các video được trình chiếu, quảng bá các tour du lịch văn hóa về nguồn và giới thiệu, quảng bá một số sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm du lịch nông nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP sản vật địa phương và ẩm thực đặc sắc phục vụ du khách.

Nguyên An