Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo đà hội nhập cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng cạnh tranh gay gắt, việc thâm nhập và mở rộng thị trường trở thành yếu tố sống còn đối với doanh nghiệp. Tại tỉnh Phú Thọ, hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) là một trong những giải pháp quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển thị trường, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhằm đa dạng hóa kênh phân phối, tiêu thụ và mở rộng chuỗi cung ứng hàng hóa bền vững, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác XTTM, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ tham gia hội chợ thương mại, triển lãm sản phẩm, kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu và tiếp cận đối tác tiềm năng.

Công ty TNHH Chè Hoài Trung (xã Chí Tiên) chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Từ đầu năm đến nay, nhiều hoạt động XTTM quan trọng đã được triển khai như: Tổ chức hội chợ, khu trưng bày giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP; giới thiệu sản phẩm mới tại hội chợ triển lãm trong nước; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, xuất xứ hàng hóa, ứng dụng tem điện tử, mã QR Code; tham gia khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh tại Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu ở thành phố Hà Nội; triển lãm gian hàng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại Giải Marathon quốc tế VTV LPbank 2025 diễn ra tại Khu du lịch Flamingo... Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm, đồng thời là cơ hội để doanh nghiệp đánh giá lại sản phẩm, từng bước cải tiến, đáp ứng nhu cầu thị trường. Cũng từ các chương trình XTTM, nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư, tiêu thụ sản phẩm được ký kết.

Cùng với đó, việc đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động thương mại điện tử, XTTM, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp được quan tâm chú trọng, bước đầu đáp ứng những yêu cầu đặt ra. Các doanh nghiệp đã chủ động đổi mới trong việc tăng cường đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh, tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất. Duy trì, vận hành và phát triển sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ giaothuong.net.vn nhằm tạo cơ hội giao thương, thực hiện các giao dịch mua bán trực tuyến cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Phối hợp, kết nối sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh với các sàn thương mại của các tỉnh, thành trong cả nước.

Đối với các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, hoạt động XTTM giúp doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nguyên liệu ổn định, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tiếp cận đối tác mới, tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do, tăng cường kết nối và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Triển khai hiệu quả XTTM giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, xây dựng mạng lưới đối tác vững chắc và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Thời gian qua, tỉnh tích cực hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư, XTTM tại các thị trường tiềm năng; thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế, giúp doanh nghiệp tận dụng tốt các ưu đãi, giảm thiểu rủi ro khi mở rộng thị trường, kịp thời nắm bắt cơ hội đầu tư. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.000 doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu. 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 26,8 tỷ USD, trong đó, nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử, nông sản...

Công ty TNHH Chè Hoài Trung (xã Chí Tiên) hoạt động trong lĩnh vực chế biến chè xuất khẩu, sản xuất khoảng 1.000 tấn chè thành phẩm/năm. Cùng với sản phẩm chè đen, công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất chè xanh và có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao cấp Quốc gia. Bà Bùi Thị Mão - Giám đốc Công ty chia sẻ: "Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, XTTM đóng vai trò quan trọng, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, đưa thương hiệu đến gần hơn với khách hàng, tăng doanh thu, lợi nhuận và điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường. Vì vậy, các hoạt động XTTM được chúng tôi đẩy mạnh qua nhiều kênh trực tiếp và trực tuyến. Đặc biệt, công ty được các sở, ngành của tỉnh hỗ trợ tham gia một số sự kiện XTTM, hội chợ, triển lãm, qua đó có cơ hội tiếp cận khách hàng tiềm năng và đối tác chiến lược".

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng cơ hội thâm nhập thị trường, các doanh nghiệp cũng cần chủ động áp dụng các phương thức XTTM phù hợp, tận dụng công nghệ số và không ngừng đổi mới chiến lược tiếp cận thị trường.

Nguyễn Huế