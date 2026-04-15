Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Sáng 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đã kiểm tra tiến độ thi công một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cùng tham gia có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra Dự án cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã khảo sát thực địa Dự án cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ - một trong những công trình hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị. Dự án có tổng mức đầu tư 1.497 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 40,58 km, được chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn I đã hoàn thành và đưa vào khai thác 12,83/18,78 km; khối lượng thảm bê tông nhựa đạt 13,93 km. Giai đoạn II, có 17,1/21,8 km đã được thảm mặt đường. Các khu tái định cư như Đồng Lương, Đồng Rế, Tay Kèo (xã Bình Phú), Trại Gà (xã Dân Chủ), Đồng Chùa (xã Chân Mộng) đã được bàn giao, góp phần ổn định đời sống người dân trong diện di dời.

Tuy nhiên, dự án còn một số khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Hiện còn khoảng 1,55 km chưa được bàn giao, tập trung tại các xã Bình Phú, Dân Chủ, Phú Mỹ và Chân Mộng. Một số vướng mắc phát sinh do chưa thống nhất phương án bồi thường, chồng lấn đất đai hoặc nhu cầu tái định cư của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra Dự án đường Hùng Vương qua Nguyễn Tất Thành, Phù Đổng đến Âu Cơ.

Đối với Dự án đường nối từ đường Hùng Vương qua Nguyễn Tất Thành, Phù Đổng đến Âu Cơ có chiều dài 3,71 km, tổng vốn đầu tư 445,1 tỷ đồng, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt khoảng 90%; nhiều hạng mục thi công hoàn thành, góp phần nâng cao năng lực kết nối giao thông trong khu vực.

Bên cạnh đó, Dự án tuyến đường từ Khu công nghiệp Thụy Vân đến đường nối Nguyễn Tất Thành - Tôn Đức Thắng (dài 4,51 km, tổng mức đầu tư 4.449,98 tỷ đồng) cũng đang được triển khai quyết liệt. Dự án đã bàn giao và thi công được 1,8 km. Cơ quan chức năng đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 469 hộ, kiểm kê 374 hộ, phê duyệt phương án bồi thường 342 hộ; trong đó 341 hộ đã nhận tiền, còn 1 hộ chưa đồng ý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra Dự án tuyến đường từ Khu công nghiệp Thụy Vân đến đường nối Nguyễn Tất Thành – Tôn Đức Thắng.

Phát biểu chỉ đạo tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nhấn mạnh, các dự án giao thông trọng điểm có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực kết nối vùng. Đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường đối thoại, vận động người dân, đảm bảo công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng các dự án cho đơn vị thi công. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” khi có mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng, an toàn công trình và vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, các sở, ngành cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh cùng sự nỗ lực của các đơn vị thi công, các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang từng bước được đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành trong thời gian sớm nhất, góp phần tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho địa phương trong thời gian tới.

Lê Minh