Đẩy nhanh tiến độ các dự án vốn vay ADB

Ngày 17/4, tại khách sạn Dic Star, phường Vĩnh Phúc, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến triển khai Chương trình hoạt động quốc gia năm 2026 của ADB với sự tham gia của 8 bộ, cơ quan Trung ương và 9 tỉnh, thành phố phía Bắc. Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) và ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tham dự trực tiếp tại điểm cầu Phú Thọ có đại diện 3 tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Nội và đại diện các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tư pháp.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai các dự án sử dụng vốn ADB tại khu vực phía Bắc, trong đó nhấn mạnh các lĩnh vực then chốt như: Phát triển hạ tầng và giao thông theo hướng tăng cường kết nối vùng, đô thị xanh; bảo đảm an sinh xã hội thông qua các dự án giáo dục, y tế, phát triển nông nghiệp; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Đại diện các bộ, ngành, địa phương đã đánh giá cụ thể tiến độ thực hiện các dự án, đồng thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, các bên cũng thống nhất phương án, kế hoạch chuẩn bị đối với các dự án mới chuẩn bị trình vay vốn ADB trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc Nguyễn Quốc Hải cho biết: Tỉnh Phú Thọ hiện có 2 dự án vay vốn Ngân hàng ADB, gồm dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc (Dự án đô thị xanh Vĩnh Phúc) với tổng mức đầu tư đã được duyệt trên 2.234 tỷ đồng, trong đó vốn vay của ADB 1.634 tỷ đồng, chiếm 73% dự án đô thị xanh. Dự án được thực hiện tại khu vực Vĩnh Phúc trên tổng diện tích 44,16 ha, gồm 7 hợp phần, 8 gói xây lắp.

Dự án phát triển hạ tầng du lịch tỉnh Hòa Bình (cũ) thuộc dự án nhóm A với 3 công trình: cầu Hoà Bình 5 vượt sông Đà, đường ven hồ Hoà Bình, cảng Thung Nai - hồ Hòa Bình, tổng mức đầu tư dự án trên 3.752 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ADB trên 2.934 tỷ đồng, vốn đối ứng 818 tỷ đồng. Dự kiến trong tháng 5/2026, UBND tỉnh sẽ trình thẩm định dự án, tháng 6/2026 phê duyệt dự án, khởi công dự án vào quý III/2027.

Tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Tài chính và Ngân hàng ADB đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án đảm bảo thống nhất số liệu đánh giá, tiếp tục hỗ trợ vay vốn đúng thời hạn và giải ngân. Tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá khó khăn, vướng mắc trình Bộ Tài chính, Ngân hàng ADB để kịp thời tháo gỡ, đảm bảo triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng.

Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án khu vực Vĩnh Phúc Nguyễn Quốc Hải phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) Nguyễn Thị Diệu Trinh và ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam yêu cầu các bộ, ngành, địa phương được đầu tư từ vốn vay ODA khẩn trương rà soát từng dự án, đánh giá cụ thể, chính xác, chi tiết từng phần gửi Bộ Tài chính và ADB để nắm bắt kịp thời những thuận lợi, khó khăn, hạn chế. Cơ quan Bộ Tài chính và ADB sẽ phối hợp với các địa phương có giải pháp hỗ trợ hoàn thành đúng thời hạn các thủ tục, đảm bảo tiến độ vay vốn, kịp thời triển khai dự án nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Xuân Hùng