Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công đường dây 500kV Lào Cai- Vĩnh Yên

Sáng 31/7, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức họp trực tuyến với UBND các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ để xử lý các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng phạm vi hành lang tuyến của Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tình hình triển khai dự án đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình năng lượng trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước. Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư; giao Ban Quản lý dự án Điện 1 làm đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng; quy mô 468 vị trí móng cột, 202 khoảng néo.

Dự án đi qua các tỉnh Phú Thọ và Lào Cai (mới) với chiều dài toàn tuyến 229,5km. Trong đó, chiều dài tuyến thuộc phạm vi tỉnh Lào Cai 139,66km; chiều dài tuyến thuộc phạm vi tỉnh Phú Thọ 89,84km. Dự án đi qua 31 xã của 2 tỉnh, trong đó 13 xã thuộc tỉnh Lào Cai và 18 xã thuộc tỉnh Phú Thọ. Đến nay, Phú Thọ đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư để tiến hành thi công. Đồng thời các xã đang hoàn thiện và phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án.

Báo cáo tại hội nghị về tiến độ triển khai dự án, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương cho biết, phạm vi móng cột đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 468/468 vị trí. Ngoài ra, về tiến độ cung cấp cột thép, đã hoàn thành cung cấp đến công trường 449/468 vị trí cột hoàn chỉnh (95,94%); 19 vị trí cột còn lại đã cấp phần thân dưới, đang cung cấp tiếp phần trên cao, dự kiến hoàn thành không muộn hơn ngày 1/8/2025. EVN cũng cam kết sẽ hoàn thành việc dựng cột trước ngày 10/8/2025; kéo rải dây dẫn trước ngày 15/8/2025; nghiệm thu, đóng điện công trình trước ngày 19/8/2025 theo đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao.

Quang cảnh tại điểm cầu Phú Thọ.

Báo cáo Bộ Công Thương tại hội nghị, lãnh đạo sở Công Thương cả 2 tỉnh đều cam kết sẽ hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu thi công đúng tiến độ, bảo đảm đường dây được đóng điện đúng ngày 19/8 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao vì đã nêu rất rõ, cụ thể các hạng mục cần hoàn thiện, cũng như các kiến nghị cần địa phương phối hợp giải quyết. Qua đó, Thứ trưởng đề nghị các địa phương xem xét, xử lý nhanh chóng, thuận lợi nhất để công trình có thể đóng điện vào ngày 19/8/2025.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Vừa hỗ trợ quá trình thi công, vừa đảm bảo an toàn, bảo vệ công trình trong trường hợp cần thiết, nhất là tại các vị trí thi công then chốt.

Phan Cường