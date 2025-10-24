Đề nghị công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở nghiêm trọng tại 2 xã Hiền Quan, Tam Nông

UBND tỉnh Phú Thọ đang xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với 2 điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đê Hữu Thao thuộc địa bàn các xã Hiền Quan, Tam Nông.

Sạt lở nghiêm trọng sát nhà dân. Ảnh: Trường Quân

Theo Tờ trình của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đoạn bờ sông Thao từ K53 - K54+300 thuộc xã Hiền Quan hiện đang bị sạt lở mạnh với chiều dài khoảng 1.300m, chiều cao từ 5 - 7m. Một số vị trí sạt lở đã lan đến sát công trình phụ và tường rào nhà dân. Tại khu vực chùa Vực Long và đình Vực Trường - 2 di tích lịch sử cấp tỉnh, sạt lở đã sát vào sân chùa, xuất hiện nhiều vết nứt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến trên 50 hộ dân sinh sống trong khu vực.

Tương tự, tại xã Tam Nông, đoạn sạt lở từ K71+300 - K72+300 kéo dài khoảng 1.000m, có nơi vỡ lở cao từ 8 - 10m. Khu vực này ảnh hưởng trực tiếp đến các khu dân cư số 9, 10 với hơn 500 hộ sinh sống ngoài đê, cùng nhiều công trình văn hóa, di tích lịch sử, nhà văn hóa và Đài tưởng niệm liệt sĩ làng Hữu Hà. Vị trí sạt lở chỉ còn cách nhà văn hóa khu 9 khoảng 10m, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn về người và tài sản.

Nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng của các đợt bão số 3 (Yagi) năm 2024; số 3, số 5 và số 10 trong năm 2025, gây mưa lớn, dòng chảy xiết và thay đổi hướng chủ lưu áp sát bờ hữu, khiến lòng sông bị xói sâu và sạt lở lan rộng.

Căn cứ các quy định của Chính phủ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh nhận định tình trạng sạt lở đã và đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhà ở của người dân, các công trình văn hóa và an toàn tuyến đê hữu Thao. Vì vậy, Ban đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp ứng phó.

Các biện pháp khẩn cấp được đề xuất gồm: khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, hạn chế người và phương tiện vào khu vực sạt lở; chuẩn bị phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn; huy động lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo hậu cần, y tế, lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân khi di dời.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng đề xuất giao UBND các xã Hiền Quan, Tam Nông chỉ đạo các đơn vị liên quan, duy trì thực hiện việc cảnh báo và lập chốt trực, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố; xây dựng phương án sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn, trường hợp phát hiện các hiện tượng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phải báo cáo ngay về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường để chủ động phương án xử lý.

Bộ CHQS tỉnh - cơ quan thường trực phòng thủ dân sự chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ UBND các xã Hiền Quan, Tam Nông trong quá trình triển khai thực hiện; chỉ đạo tổ chức cắm biển cảnh báo tại khu vực sạt lở để theo dõi diễn biến thiên tai; kịp thời cảnh báo khi có sự cố sạt lở phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu khảo sát hoàn thiện các trình tự, thủ tục để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp nhằm ngăn chặn kịp thời các sự cố đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, quy hoạch xây dựng; đảm bảo chất lượng xây dựng công trình, phù hợp điều kiện địa hình, địa chất, vật liệu sẵn có của địa phương, tiết kiệm tối đa ngân sách nhà nước.

Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí để xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp đảm bảo kịp thời, hoàn thành đúng tiến độ.

Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, phối hợp, triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; thông tin cảnh báo về tình huống khẩn cấp trên để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời, phối hợp hướng dẫn UBND các xã Hiền Quan, Tam Nông thực hiện các trình tự, thủ tục để khởi công xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp, đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, phấn đấu hoàn thành công trình trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo chất lượng kỹ, mỹ thuật công trình; bảo vệ an toàn công trình đê điều, đáp ứng yêu cầu phòng chống lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của Nhân dân, các di tích lịch sử, văn hóa, công trình hạ tầng trong khu vực.

P.V