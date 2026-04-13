Đề xuất sửa đổi Nghị định 168: Phạt đến 6 triệu đồng với hành vi che, làm thay đổi biển số

Bộ Công an đang trình sửa đổi Nghị định 168 về xử phạt giao thông, trong đó có đề xuất sửa một quy định về xử phạt xe máy.

Dự thảo sửa đổi Nghị định 168 bổ sung thêm quy định xử phạt xe máy. Ảnh: Tô Thế

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo (lần 2) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26.12.2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo sẽ được lấy ý kiến đến hết ngày 19.4.

Một trong những điểm đáng chú ý, Điều 4, dự thảo quy định:

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 14.

“b) Điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe hoặc sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi tính năng nhận biết thông tin của biển số xe”.

Đối chiếu điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông như sau:

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số); gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp;

b) Điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe.

Như vậy, so với Nghị định 168, dự thảo đang bổ sung hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi tính năng nhận biết thông tin của biển số xe. Hành vi này sẽ bị xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng.

Theo Laođộng


Theo Laođộng

