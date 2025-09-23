Dembele: “Quả Bóng Vàng là điều phi thường sau những gì tôi trải qua”

Xúc động khi được vinh danh Quả Bóng Vàng 2025, Ousmane Dembele dành lời cảm ơn sâu sắc đến “những người cha” Nasser al-Khelaifi và Luis Enrique, PSG, tuyển Pháp, quê hương Evreux, và không kìm được nước mắt khi nói về những người thân yêu.

Thời điểm Ronaldinho xướng tên Dembele tại Nhà hát Châtelet, Dembele trao những cái ôm cho Gianluigi Donnarumma, Lamine Yamal, Desire Doue và Joao Neves, trước khi tiến lên bục nhận Quả Bóng Vàng, trong những tiếng hô vang “Ousmane, Quả Bóng Vàng!” và cả tiếng ồn của tàu điện ngầm chạy bên dưới khán phòng.

Hình ảnh ấn tượng nhất của lễ trao giải Quả Bóng Vàng lần thứ 69 chắc chắn là khi tiền đạo người Pháp không kìm nén được cảm xúc trong bài phát biểu dài của mình. Anh nhắc đến vai trò của gia đình và những người thân thiết trong sự nghiệp. Giọng Dembele nghẹn ngào khi nói về mẹ, người có mặt trong khán phòng và sau đó đã được người dẫn chương trình Kate Scott tinh tế mời lên sân khấu cùng anh.

Ousmane Dembele hôn lên Quả Bóng Vàng ở trong lễ trao giải ở nhà hát Chatelet, thành phố Paris, Pháp tối 22/9/2025. Ảnh: Reuters

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Dembele khi anh nhớ lại những thời điểm khó khăn trong sự nghiệp, những chấn thương và giai đoạn nghi ngờ vào chính bản thân, cùng sự hỗ trợ từ người đại diện Moussa Sissoko và người bạn thân nhất của anh. Những tiếng hô “Ousmane, Quả Bóng Vàng” từ khán phòng một lần nữa vang lên, khép lại phần phát biểu đầy cảm xúc của anh.

Dưới đây là nguyên văn lời phát biểu của Dembele:

"Cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người. Chào buổi tối tất cả! Thật sự tuyệt vời và phi thường với những gì tôi vừa trải qua. Tôi thật sự không biết phải diễn tả thế nào. Năm đã qua cùng PSG thật ngoài sức tưởng tượng. Sự nghiệp của tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm... Tôi xin lỗi, tôi có phần hơi căng thẳng. Mọi người thấy đấy, mọi thứ không hề dễ dàng với tôi. Việc giành được giải thưởng này, đặc biệt khi được trao bởi một huyền thoại bóng đá như Ronaldinho, quá đỗi đặc biệt. Tôi tự hào với tất cả những gì mình đã đạt được trong sự nghiệp.

Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến PSG, đội bóng đã đưa tôi về vào năm 2023. Tôi muốn cảm ơn ngài chủ tịch, toàn thể đội bóng và toàn thể CLB. Đây thực sự là một gia đình tuyệt vời. PSG là một tập thể ưu tú từ ngày đầu tiên. Chủ tịch Nasser al-Khelaifi, người mà tôi luôn giữ liên lạc, đã đối xử với tôi bằng tình yêu thương. Ông như một người cha với tôi.

Tôi cũng muốn cảm ơn toàn bộ đội ngũ nhân viên của PSG, các bạn đã luôn xuất sắc từ những ngày đầu. HLV Luis Enrique cũng vậy, ông như một người cha nữa với tôi, một nhân vật vô cùng quan trọng trong suốt sự nghiệp của tôi, dù tôi vẫn còn tiếp tục chặng đường phía trước.

Và trên hết, tôi muốn cảm ơn các đồng đội. Tất cả là nhờ các bạn. Năm đã qua thật sự kinh ngạc, đặc biệt là mùa giải 2024-2025, khi chúng ta gần như đã giành được mọi danh hiệu. Các bạn đã luôn ủng hộ, động viên tôi trong những thời khắc cả thăng lẫn trầm. Cùng nhau, chúng ta nâng cao trình độ để chinh phục những danh hiệu tập thể. Với tôi, giải thưởng cá nhân này thực chất là chiến thắng của cả tập thể.

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các CLB mà mình từng khoác áo, từ Borussia Dortmund, Rennes – nơi đã đào tạo, dạy tôi gần như mọi thứ và đưa tôi đến với ước mơ bóng đá của mình, trước khi tôi đến Barca – CLB trong mơ, nơi tôi được học hỏi và chơi bóng bên cạnh những cầu thủ vĩ đại như Andres Iniesta, người đang có mặt tại đây và Lionel Messi, một trải nghiệm không thể nào quên và không thể tin nổi. Tất cả những bài học đó, tôi sẽ mãi trân trọng.

Dù Quả Bóng Vàng không thực sự là mục tiêu trong sự nghiệp của tôi, nhưng giành được một giải thưởng cao quý như thế này, quả là kỳ tích. Khi nhìn vào danh sách những người từng đoạt giải, đấy đều là những huyền thoại, những cầu thủ xuất sắc. Tôi đã nỗ lực hết mình vì PSG ngay từ mùa đầu tiên khoác áo để chinh phục Champions League, Ligue 1, Cup Quốc gia và cuối cùng đã làm được ở mùa vừa rồi. Việc được vinh danh bằng một giải thưởng cá nhân như Quả Bóng Vàng thật sự tuyệt vời. Đêm nay, tôi hạnh phúc vô cùng.

Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các đồng đội ở tuyển Pháp, những người luôn đóng vai trò quan trọng với tôi. Cả thế hệ mà tôi đã cùng trưởng thành từ các đội trẻ đến ĐTQG, cùng với HLV trưởng Didier Deschamps, người luôn tin tưởng tôi suốt 8-9 năm qua, bất kể trong những thời điểm tốt đẹp hay khó khăn. Ông luôn gọi tôi lên tuyển và luôn đặt niềm tin vào tôi. Tôi cũng cảm ơn chủ tịch liên đoàn. Hy vọng rằng trong năm cuối cùng dẫn dắt đội tuyển của Deschamps, chúng tôi có thể vô địch World Cup để dành tặng ông. Cảm ơn các bạn, tất cả các thành viên của tuyển Pháp.

Tôi còn muốn cảm ơn quê hương Evreux, nơi tôi lớn lên, nơi tôi chơi bóng, nơi tôi chạm vào quả bóng đầu tiên. Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi luôn cố gắng trở về đó. Người dân Evreux lúc nào cũng dang rộng vòng tay đón lấy tôi, từ đầu đến cuối. Họ luôn theo dõi và ủng hộ tôi từ những ngày đầu cho đến tận bây giờ. Tôi rất hạnh phúc khi được lớn lên ở đó. Cảm ơn tất cả vì đã luôn ở bên tôi.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn gia đình, đặc biệt là mẹ và những người luôn ở bên, ủng hộ tôi trong những giai đoạn khó khăn. Cảm ơn người đại diện của tôi, Moussa Sissoko, người luôn tin tưởng tôi. Anh từng nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ giành Quả Bóng Vàng. Anh đã luôn giúp đỡ và động viên tôi. Cảm ơn người bạn thân nhất của tôi. Trong 4-5 năm qua, chúng ta đã cùng nhau trải qua mọi thứ, chúng ta làm mọi thứ cùng nhau, đồng hành khắp mọi nơi. Và đến cuối, chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau nhé, bạn của tôi.

Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người và chúc một buổi tối tốt lành!".

Sau lễ trao giải, Dembele đã có cuộc trả lời phỏng vấn riêng với giới truyền thông. Khi được hỏi bản thân đã chuẩn bị thế nào trong ngày diễn ra lễ trao giải, anh nói: "Một ngày của tôi ư? Vẫn như thường lệ thôi. Sáng nay tôi đã tập luyện. Tôi đang phải hồi phục sau chấn thương. Tôi đã được chăm sóc y tế, và cũng đã trở lại sân cỏ một chút vì tôi đang bắt đầu tìm lại cảm giác bóng. Đó là một ngày hoàn toàn bình thường cho đến 8h tối, khi tôi đến đây (cười). Tôi đã về nhà để chuẩn bị, rồi cùng các đồng đội tụ họp tại sân Parc des Princes, với Desire Doue và Joao Neves, chúng tôi đến đây cùng nhau. Thế đấy... Hoạt động tiếp theo ư? Tôi không biết ai sẽ là người sắp xếp, nhưng chắc chắn không phải tôi (cười). Tôi cũng không biết kế hoạch tiếp theo là gì cho phần còn lại của buổi tối. Điều tôi muốn ư? Bất cứ thứ gì cũng được. Cứ chờ xem sao đã!"

