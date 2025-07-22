Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Di dời khẩn cấp 2 hộ dân xóm Thia, phường Tân Hòa

Chiều tối ngày 21/7, phường Tân Hòa đã tổ chức di dời khẩn cấp 2 hộ dân tại xóm Thia – khu vực có nguy cơ sạt lở cao – đến trú tạm tại Nhà văn hóa xóm. Đồng thời, phường tiếp tục rà soát, cảnh báo và xây dựng phương án di dời đối với các hộ dân có nguy cơ rủi ro. Hiện tại, khu vực xóm Thia còn 2 hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ trượt sạt, phường đã xây dựng phương án di dời ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai cho người dân trên địa bàn.

Di dời khẩn cấp 2 hộ dân xóm Thia, phường Tân Hòa

Di dời khẩn cấp 2 hộ dân xóm Thia, phường Tân Hòa

Lực lượng chức năng di dời 2 hộ dân xóm Thia ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hòa, ông Đinh Hải Nam, cho biết: UBND phường đã ban hành văn bản chỉ đạo các tổ dân phố, xóm triển khai phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT, TKCN và PTDS) phường đã phân công lực lượng trực từ ngày 21 đến 25/7, theo dõi sát diễn biến thời tiết.

Lực lượng chức năng được yêu cầu trực 24/24 giờ, duy trì biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở, lũ quét, đặc biệt là tại các tuyến đường có ngầm tràn. Công tác thống kê thiệt hại và theo dõi diễn biến thời tiết đang tiếp tục được thực hiện, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế tối đa thiệt hại. Điều này thể hiện rõ nét hiệu quả của công tác phòng, chống thiên tai tại cơ sở.

Trên địa bàn phường Tân Hòa, một số điểm thường xuyên xảy ra trượt sạt là khu vực xóm Bích Trụ và tuyến đường tỉnh 433 (đoạn qua địa bàn phường đi xã Đà Bắc).

Lê Chung


Lê Chung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Di dời Nguy cơ UBND Phương án Khẩn cấp Phòng chống thiên tai Cảnh báo Tuyên truyền Nhà văn hóa Phòng tránh
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long