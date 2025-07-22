Di dời khẩn cấp 2 hộ dân xóm Thia, phường Tân Hòa

{title}
Chiều tối ngày 21/7, phường Tân Hòa đã tổ chức di dời khẩn cấp 2 hộ dân tại xóm Thia – khu vực có nguy cơ sạt lở cao – đến trú tạm tại Nhà văn hóa xóm. Đồng thời, phường tiếp tục rà soát, cảnh báo và xây dựng phương án di dời đối với các hộ dân có nguy cơ rủi ro. Hiện tại, khu vực xóm Thia còn 2 hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ trượt sạt, phường đã xây dựng phương án di dời ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai cho người dân trên địa bàn.
Lực lượng chức năng di dời 2 hộ dân xóm Thia ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hòa, ông Đinh Hải Nam, cho biết: UBND phường đã ban hành văn bản chỉ đạo các tổ dân phố, xóm triển khai phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT, TKCN và PTDS) phường đã phân công lực lượng trực từ ngày 21 đến 25/7, theo dõi sát diễn biến thời tiết.
Lực lượng chức năng được yêu cầu trực 24/24 giờ, duy trì biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở, lũ quét, đặc biệt là tại các tuyến đường có ngầm tràn. Công tác thống kê thiệt hại và theo dõi diễn biến thời tiết đang tiếp tục được thực hiện, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế tối đa thiệt hại. Điều này thể hiện rõ nét hiệu quả của công tác phòng, chống thiên tai tại cơ sở.
Trên địa bàn phường Tân Hòa, một số điểm thường xuyên xảy ra trượt sạt là khu vực xóm Bích Trụ và tuyến đường tỉnh 433 (đoạn qua địa bàn phường đi xã Đà Bắc).
Lê Chung
