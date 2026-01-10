Địa chỉ tin cậy chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Người cao tuổi cơ thể thường suy yếu, khí huyết suy giảm, công năng các tạng phủ không còn như trước, điều này khiến sức khỏe của họ trở nên nhạy cảm với các tác động bên ngoài. Theo y học cổ truyền (YHCT), khi khí hậu thay đổi, nhất là vào mùa mưa gió, các yếu tố phong hàn, thấp tà có thể xâm nhập vào cơ thể và gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe. YHCT với bề dày hàng nghìn năm đã khẳng định vai trò trong chăm sóc sức khỏe, nhất là với người cao tuổi. Nhờ tính an toàn, ít tác dụng phụ, các phương pháp trị liệu theo YHCT không chỉ điều trị hiệu quả bệnh mạn tính mà còn giúp người già duy trì thể trạng, nâng cao chất lượng sống.

Bệnh viện YDCT&PHCN tỉnh sử dụng nhiều các phương pháp mới trong điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

Là một trong nhiều người cao tuổi tin tưởng lựa chọn Bệnh viện YDCT&PHCN tỉnh để chăm sóc sức khỏe, bà Lê Thị Hương, phường Việt Trì chia sẻ: “Tôi bị đau lưng, khớp gối, hay bị mất ngủ. Sau nhiều đợt trị liệu châm cứu, xoa bóp, dùng thuốc, nhiều triệu chứng đã thuyên giảm rõ. Có đợt trị liệu xong, vai gáy không đau cả năm trời. Giờ giấc ngủ đến với tôi dễ dàng hơn, tôi ngủ sâu nên sáng ra không còn cảm giác mệt mỏi”. Vừa qua, Bệnh viện Y Dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ điều trị thành công cho người bệnh sụp mi bằng YHCT và PHCN. Người bệnh P.T.P., 75 tuổi, trú tại phường Thanh Miếu có biểu hiện mi mắt phải bị sụp, tình trạng này ngày càng nặng hơn, sụp hoàn toàn, người bệnh không mở mắt ra được, cố mở mắt nhưng vẫn không tự mở được, chảy nước mắt, tê bì xung quanh mắt, váng đầu, chóng mặt. Qua thăm khám, bác sĩ xác định mắt phải của người bệnh bị sụp hoàn toàn, lác trong, lấy tay người thầy thuốc nâng mi mắt phải lên, người bệnh nhìn mờ, nhìn không rõ, song thị. Người bệnh được điều trị bằng các phương pháp như: điện châm, thủy châm, điều trị bằng các dòng điện xung, điều trị bằng tia hồng ngoại, xoa bóp bấm huyệt bằng tay.... Sau 2 đợt điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh tiến triển rất tốt, người bệnh mở mắt được tự nhiên, không chảy nước mắt, hết tê bì xung quanh mắt, không còn váng đầu, chóng mặt.

Khoa Lão khoa Bệnh viện YDCT&PHCN từ lâu là địa chỉ tin cậy của người cao tuổi trong chăm sóc sức khỏe. Theo bác sĩ CKI Nguyễn Tiến Hùng, người cao tuổi thường mang nhiều bệnh lý mạn tính như thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp, mất ngủ, suy nhược thần kinh... Những bệnh này khó điều trị dứt điểm bằng thuốc Tây, dễ tái phát và ảnh hưởng đến khả năng vận động, tinh thần. Trong khi đó, YHCT có nhiều phương pháp như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, dùng thuốc thảo dược... phù hợp với thể trạng tuổi già, giúp điều trị toàn diện, kéo dài hiệu quả và nâng cao sức đề kháng. Với người cao tuổi, mục tiêu điều trị không chỉ là chữa khỏi bệnh, mà còn duy trì khả năng tự chăm sóc bản thân, cải thiện chất lượng sống.

Bệnh viên YDCT&PHCN tỉnh phục hồi chức năng thành công người bệnh sau chấn thưởng tủy sống cổ

Ngoài điều trị nội trú, nhiều người bệnh nhà gần cũng lựa chọn hình thức điều trị nội trú ban ngày, sáng đến viện, chiều về nhà, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa thuận tiện sinh hoạt. Không đơn thuần chỉ sử dụng bài thuốc cổ truyền, các phác đồ điều trị tại Bệnh viện YDCT&PHCN đều được xây dựng trên nền tảng phối hợp chặt chẽ giữa y học cổ truyền và y học hiện đại. Trước khi sử dụng các biện pháp y học cổ truyền, người bệnh đều được thăm khám bằng các phương pháp hiện đại như siêu âm, xét nghiệm sinh hóa, chẩn đoán hình ảnh... Nhờ đó, quá trình điều trị đảm bảo chính xác, toàn diện và an toàn hơn.

Các phác đồ điều trị tại đây còn chú trọng PHCN. Những kỹ thuật như vật lý trị liệu, vận động trị liệu, oxy cao áp... được thực hiện bài bản, kết hợp hài hòa với điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, thuốc y học cổ truyền mang lại hiệu quả rõ rệt trong phục hồi sau tai biến mạch máu não, điều trị mất ngủ, đau cơ xương khớp kéo dài... Đặc biệt, theo chia sẻ của nhiều bệnh nhân, chính sự tận tâm, chu đáo của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng là yếu tố khiến họ gắn bó lâu dài. Phú Thọ là một trong những địa phương sớm triển khai mô hình kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại từ tuyến tỉnh đến tuyến xã. Các Trạm y tế tuyến xã đã triển khai khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; các bệnh viện đa khoa cũng thành lập khoa Đông y hoặc liên khoa với phục hồi chức năng. Đặc biệt, các chính sách thông tuyến BHYT giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi, dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng tại tuyến tỉnh.

Hà An