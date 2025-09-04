Dịch vụ đặt cỗ rằm đắt khách

Rằm tháng Bảy cũng là tháng có lễ Vu Lan. Theo phong tục truyền thống, con cháu luôn muốn tỏ lòng thành kính đến công ơn sinh thành của tổ tiên qua mâm cúng đầy đủ và đúng nghi thức. Mâm cơm cúng Rằm tháng Bảy thường bao gồm lễ cúng Phật, cúng thần linh gia tiên và lễ cúng chúng sinh...

Mẫu bánh bao thiết kế hình hoa sen bắt mắt được nhiều khách hàng lựa chọn.

Chuẩn bị cho ngày Rằm tháng Bảy, nhiều người dân đã đặt lễ vật cúng từ sớm để có mâm cỗ tươm tất dâng lên bàn thờ tổ tiên. Thời điểm này, nhiều nhà hàng, đơn vị nhận đặt cỗ cũng đang tất bật “chốt đơn” với khách hàng. Phong tục của người Việt là khoảng mùng 10 tháng Bảy âm lịch bắt đầu làm mâm cơm cúng. Năm nay thời điểm đó trùng với dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nên nhiều gia đình lựa chọn cúng rằm sớm. Cùng với việc tự tay đi mua sắm, nấu chuẩn bị mâm cỗ tươm tất dâng lên tổ tiên, nhiều gia đình lựa chọn dịch vụ đặt cỗ.

Những mâm cỗ trình bày đẹp mắt được nhiều khách hàng lựa chọn trong dịp Rằm tháng Bảy.

Nhiều năm làm cỗ cúng được khách hàng tin tưởng nên sau khi đăng bài lên mạng xã hội nhận đơn đồ cúng Rằm tháng Bảy, chị Thúy Vân, phường Việt Trì đã nhận được nhiều đơn đặt gà, xôi, chè, các set mâm cúng... Chị Vân cho biết: Trước thời điểm rằm khoảng 10 ngày, tôi đăng các mâm cúng trọn gói với các món đa dạng, giá từ 600 nghìn đến 2 triệu đồng để khách lựa chọn. Tôi cũng làm nhiều món xôi với giá từ 80 nghìn đồng, hoặc gộp cả xôi, chè, giò để đa dạng cho khách chọn. Vài năm nay, do nhu cầu của nhiều khách hàng, gia đình có cả các set cỗ chay.

Giá thực phẩm năm nay tăng hơn nhưng với phương châm phục vụ khách hàng tốt nhất, các cửa hàng đã cân đối để đảm bảo giá các mâm cỗ cúng vẫn giữ ổn định. Ngoài những món phổ biến, nhiều cửa hàng đã có thêm nhiều món cúng lễ mới và tính thẩm mỹ cao, phù hợp với cúng rằm như: bánh bao quả đào, bánh trôi hình sen...

Tất bật chuẩn bị các set bánh bao quả đào và hoa sen, chị Triệu Hà, xã Phù Ninh chia sẻ: Những năm trước, tôi chủ yếu phục vụ lễ xôi gà. Bên cạnh các set xôi truyền thống, tôi làm đĩa xôi tạo hình với hoa văn từ đỗ nên được nhiều khách lựa chọn. Năm nay, tôi đưa ra sản phẩm bánh bao với tạo hình đẹp mắt như hoa sen, quả đào và đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của khách hàng.

Mâm lễ xôi gà được trình bày cùng hoa cúc rất trang trọng và độc đáo.

Là người lựa chọn đặt cỗ online để cúng Rằm tháng Bảy, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, xã Tam Dương cho biết: Tôi và gia đình khá bận rộn và còn 3 con nhỏ nên đã đặt cỗ cúng từ trước. Tôi thấy cỗ đặt online tiện lợi, đẹp mắt, hương vị đậm đà. Tôi chỉ đặt ở chỗ quen nên cũng khá yên tâm.

Cùng với những mâm cỗ truyền thống thì những mâm cỗ chay cũng được rất nhiều người lựa chọn cho ngày Rằm tháng Bảy. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều hàng quán, khách sạn, địa chỉ online đã lên đơn cho khách từ rất sớm. Khảo sát thị trường cho thấy, hiện giá các mâm cỗ chay khá đa dạng từ 350.000 - 500.000 đồng/mâm. Ngoài ra, còn có những mâm cỗ giá cao hơn tùy thuộc vào số lượng món, nguyên liệu theo yêu cầu của khách.

Ngoài cỗ nấu sẵn, nhiều cửa hàng còn phục vụ cả cỗ sơ chế để khách mang về tự nấu, thuận tiện cho việc làm lễ. Theo chủ các cửa hàng, khách thích chọn mâm cỗ có sử dụng các nguyên liệu từ tự nhiên hơn là thực phẩm chay dạng công nghiệp.

Hà An