Điểm sáng phong trào thi đua “Hai tốt”

Trải qua 78 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, phường Hoà Bình không chỉ là “cái nôi” đào tạo nhân tài cho quê hương đất nước, mà còn là điểm sáng trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”. Dưới mái trường mang tên người chiến sĩ cách mạng kiên trung Hoàng Văn Thụ, các thế hệ thầy trò đã viết nên nhiều trang thành tích vẻ vang, góp phần tô thắm truyền thống hiếu học của dân tộc.

Truyền thống “Hai tốt” tỏa sáng

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ luôn tạo điều kiện cho học sinh tham gia hoạt động văn hoá văn nghệ, phát triển toàn diện.

Ngay từ những năm đầu thành lập trong kháng chiến, ngôi trường đã khẳng định vị thế tiên phong khi trở thành trường cấp III xuất sắc nhất của ngành Giáo dục phổ thông Liên khu III về phong trào thi đua “Dạy tốt Học tốt”.

Nhiều năm liên tục giữ vững danh hiệu lá cờ đầu của các trường cấp III trong tỉnh và được dự Đại hội Thi đua “Hai tốt” của ngành Giáo dục toàn quốc. Năm 1966, trường vinh dự trở thành một trong 9 trường tiên tiến tiêu biểu nhất miền Bắc. Những phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập các hạng, hay danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới chính là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ thầy và trò.

Các em học sinh Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ vững tin bước vào năm học mới 2025 - 2026.

Truyền thống ấy được tiếp nối trong giai đoạn hiện nay. Năm học 2024-2025, trường đạt 100% học sinh tốt nghiệp, trong đó có 36 điểm 10 và 2 thủ khoa toàn tỉnh; gần 350 học sinh đoạt giải học sinh giỏi các cấp; 348 em đạt chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc tế. Đội ngũ giáo viên cũng gặt hái thành tích rực rỡ khi đoạt nhiều giải cao tại các hội thi giáo viên giỏi, có 48 đề tài sáng kiến được công nhận...

Phong trào “Hai tốt” ở đây không chỉ dừng lại ở thành tích thi cử, mà còn thể hiện qua nề nếp kỷ cương, tinh thần sáng tạo và môi trường học tập thân thiện. Tỉ lệ học sinh xếp loại rèn luyện tốt của nhà trường luôn đạt gần 100%, cho thấy sự toàn diện cả về tri thức và nhân cách.

Khát vọng vươn xa

Trong ký ức của em Nguyễn Minh Anh – một cựu học sinh lớp chuyên Anh của nhà trường, những năm tháng dưới mái trường Hoàng Văn Thụ luôn là hành trang quý giá. Minh Anh chia sẻ: Em đang học năm thứ 3 Trường Đại học Ngoại Thương. Ở ngôi trường Hoàng Văn Thụ, em không chỉ được học kiến thức chuyên sâu mà còn rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng sống. Các thầy cô luôn khích lệ chúng em tìm tòi sáng tạo, tham gia nhiều sân chơi học thuật. Đối với em, phong trào “Hai tốt” không chỉ là khẩu hiệu, mà là động lực để mỗi học sinh và giáo viên không ngừng phấn đấu vươn xa”.

Thầy giáo Bùi Văn Đường - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ trao thưởng cho các em học sinh có thành tích trong năm học 2024 - 2025.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, thầy Bùi Văn Đường – Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ khẳng định: “Phong trào “Dạy tốt – Học tốt” đã, đang và sẽ luôn là trục xuyên suốt trong mọi hoạt động của nhà trường.

Năm học 2025 - 2026, xác định phương châm “Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”, nhà trường đề ra nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và toàn diện, khẳng định vị thế là trường THPT chuyên trọng điểm của tỉnh sau sáp nhập.

Chúng tôi đặc biệt chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, đồng thời quan tâm giáo dục toàn diện về đạo đức, kỹ năng và khát vọng cống hiến. Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhà trường đang triển khai mạnh mẽ mô hình trường học thông minh, ứng dụng AI trong giảng dạy, qua đó nâng cao chất lượng quản lý và học tập”.

78 năm qua, ngôi trường mang tên Hoàng Văn Thụ đã trở thành niềm tự hào của bao thế hệ học sinh. Dấu ấn phong trào thi đua “Hai tốt” không chỉ in đậm trong bảng vàng thành tích, mà còn thấm sâu trong tinh thần hiếu học, trách nhiệm xã hội của mỗi học sinh khi rời ghế nhà trường.

Trong chặng đường mới, với mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, mở rộng các hệ chuyên và nâng cao tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia, tập thể nhà trường tiếp tục kiên định với phong trào thi đua truyền thống. Sự kết hợp hài hòa giữa “dạy chữ, dạy người” cùng sự ứng dụng công nghệ hiện đại hứa hẹn sẽ tạo nên những thế hệ học sinh Hoàng Văn Thụ bản lĩnh, trí tuệ, sẵn sàng hội nhập.

Để phong trào “Hai tốt” không ngừng lan tỏa, cần sự chung tay của cả thầy và trò, sự quan tâm của phụ huynh và xã hội. Đây là nền tảng để trường tiếp tục xứng đáng là một trong những trung tâm đào tạo chất lượng cao của tỉnh và khu vực.

Hương Lan