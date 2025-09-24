Điểm sáng thi đua dạy tốt - học tốt ở phường Hoà Bình

Từ một ngôi trường miền núi nghèo ở cửa ngõ Tây Bắc, trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Lê Quý Đôn (tiền thân là Trường cấp II Phương Lâm) đã trở thành nơi ươm mầm tài năng, chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò tự tin bước tới tương lai. Với bề dày thành tích trong các hoạt động giáo dục, Trường THCS Lê Quý Đôn xứng đáng là điểm sáng của ngành Giáo dục Đất Tổ trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt.

Cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường

Nhớ lại những năm 1994 - 1998, thời điểm trường đạt nhiều thành tích xuất sắc, tạo nên “thương hiệu” Lê Quý Đôn, cô giáo Vũ Thị Lan Phương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đây là những năm nhà trường thực hiện giảng dạy với mô hình trường chuyên và có đối tượng học sinh dân tộc chất lượng cao cấp THCS của toàn tỉnh Hoà Bình cũ. Đã có nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi quốc gia, giáo viên bậc cao và nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia. Từ mái trường này, hơn nửa thế kỷ qua, hàng chục ngàn học sinh đã trưởng thành, làm rạng danh cho quê hương, đất nước. Trong đó, nhiều học sinh trở thành những chiến sỹ anh dũng, đi đầu trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; nhiều học sinh đạt thành tích cao trên con đường học vấn và nghiên cứu khoa học; nhiều người trở thành lãnh đạo các cấp, doanh nhân, người lao động giỏi...

Cô và trò Trường THCS Lê Quý Đôn trong giờ học Địa lý

Phát huy truyền thống tốt đẹp, những năm gần đây, Trường THCS Lê Quý Đôn luôn giữ vị trí cao về chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo trong hệ thống các trường có cấp THCS trên toàn tỉnh Hoà Bình cũ. Trong các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tỷ lệ học sinh tiếp tục học THPT đạt trên 90%, trong đó có nhiều học sinh đạt vị trí thủ khoa, á khoa Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ; nhiều em đỗ các lớp chất lượng cao trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh; nhiều học sinh thi đỗ hệ chuyên phổ thông của các trường Đại học ở Hà Nội...

Bên cạnh kết quả giáo dục đại trà, lĩnh vực bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được giữ vững, năm học 2024-2025, trường đạt giải Ba quốc gia Cuộc thi Solve for Tomorrow - Kiến tạo tương lai với sản phẩm sáng tạo “Hệ thống phát hiện trẻ ngủ quên trên xe ô tô” - một giải pháp công nghệ thông minh, góp phần bảo vệ an toàn cho trẻ em, thể hiện sự kết hợp hiệu quả giữa giáo dục STEM và ứng dụng thực tiễn. Cuộc thi do Bộ GD&ĐT phối hợp Tập đoàn Samsung tổ chức đã quy tụ hàng ngàn ý tưởng từ khắp cả nước. Riêng sản phẩm của học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn được Ban tổ chức đánh giá cao về tính khả thi, sáng tạo, góp phần khẳng định vị thế của nhà trường. Cùng với đó, trường còn đạt 1 Huy chương Đồng và 2 giải Triển vọng tại Câu lạc bộ Văn tuổi thơ toàn quốc; 5 giải tại Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh; 2 giải tại Cuộc thi Sáng kiến đảm bảo trật tự trường học năm 2025.

Giành giải Ba từ Cuộc thi Solve for Tomorrow - Kiến tạo tương lai đã góp phần khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường

Về học sinh giỏi các môn văn hóa năm học 2024-2025, trường có 46 giải cấp thành phố, 13 giải cấp tỉnh. Học sinh nhà trường cũng ghi dấu ấn từ các cuộc thi trên internet với 173 giải cấp thành phố, 125 giải cấp tỉnh và 4 giải cấp quốc gia. Kết quả thi vào lớp 10 THPT qua các năm càng khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường khi nhiều năm đứng ở top đầu, trở thành 1 trong 4 trường có chất lượng giáo dục đứng đầu cấp THCS toàn tỉnh Hoà Bình cũ.

Năm học 2025-2026, Trường THCS Lê Quý Đôn có 39 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Quy mô trường lớp năm học này duy trì 17 lớp với gần 700 học sinh, trong đó 154 em là người dân tộc thiểu số. Với nền tảng và thế mạnh vốn có, cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh, tin tưởng rằng, Trường THCS Lê Quý Đôn sẽ tiếp tục đạt nhiều thắng lợi trên lộ trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, khẳng định thương hiệu Lê Quý Đôn - điểm sáng nổi bật của ngành Giáo dục tỉnh nhà như lời ca trong bài hát truyền thống của nhà trường: "Lê Quý Đôn những sắc màu yêu thương/ Đường đến vinh quang không còn xa vời vì bạn có trí thức và niềm tin...".

Hồng Nhung