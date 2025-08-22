Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy Trường Đại học Hùng Vương năm 2025 - đợt 1

Năm 2025, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Hùng Vương tăng cao với hơn 16.000 nguyện vọng. Trải qua 10 lần lọc ảo theo quy định của Bộ GD&ĐT, Nhà trường cơ bản đã tuyển đủ chỉ tiêu.

Theo đánh giá của Hội đồng tuyển sinh: Năm nay, điểm trúng tuyển của tất cả các ngành học đều ở mức cao so với mặt bằng chung của toàn quốc, nhiều ngành điểm trúng tuyển với số điểm cao. Cao nhất là ngành Sư phạm Ngữ văn với 27,90 điểm. Một số ngành trúng tuyển trên 26 điểm như: Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí với 27,58 điểm; Sư phạm Toán học 26,92 điểm, Sư phạm Tiếng Anh là 26,71 điểm; Giáo dục Mầm non là 26,25 điểm.

TS. Đặng Thị Phương Thanh – Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Hùng Vương cho biết: Vẫn còn cơ hội cho các thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 hoặc chưa đăng ký xét tuyển vào Trường ở một vài ngành; phụ huynh và thí sinh quan tâm hãy liên hệ với số điện thoại 0866.993.468 để được tư vấn cụ thể.

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học trực tuyến tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Trường Đại học Hùng Vương sẽ tổ chức nhập học cho các Tân sinh viên K23 vào ngày 26/8/2025.

Dưới đây là điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025 - đợt 1 các ngành:

Ánh Dương