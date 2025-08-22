Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy Trường Đại học Hùng Vương năm 2025 - đợt 1

{title}
{publish}
{head}
Năm 2025, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Hùng Vương tăng cao với hơn 16.000 nguyện vọng. Trải qua 10 lần lọc ảo theo quy định của Bộ GD&ĐT, Nhà trường cơ bản đã tuyển đủ chỉ tiêu.
Theo đánh giá của Hội đồng tuyển sinh: Năm nay, điểm trúng tuyển của tất cả các ngành học đều ở mức cao so với mặt bằng chung của toàn quốc, nhiều ngành điểm trúng tuyển với số điểm cao. Cao nhất là ngành Sư phạm Ngữ văn với 27,90 điểm. Một số ngành trúng tuyển trên 26 điểm như: Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí với 27,58 điểm; Sư phạm Toán học 26,92 điểm, Sư phạm Tiếng Anh là 26,71 điểm; Giáo dục Mầm non là 26,25 điểm.
TS. Đặng Thị Phương Thanh – Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Hùng Vương cho biết: Vẫn còn cơ hội cho các thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 hoặc chưa đăng ký xét tuyển vào Trường ở một vài ngành; phụ huynh và thí sinh quan tâm hãy liên hệ với số điện thoại 0866.993.468 để được tư vấn cụ thể.
Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học trực tuyến tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Trường Đại học Hùng Vương sẽ tổ chức nhập học cho các Tân sinh viên K23 vào ngày 26/8/2025.
Dưới đây là điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025 - đợt 1 các ngành:
Ánh Dương
Hiện có 6 ngành học của 4 trường có điểm chuẩn xét tuyển "chạm nóc" với 30 điểm, gồm 2 ngành khối trường quân đội và 4 ngành thuộc nhóm sư phạm.
baophutho.vn Ngày 22/8, tại phường Vĩnh Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị Hiệu trưởng các trường mầm non trên địa khu vực Vĩnh Phúc (cũ) để tổng...
Nhóm xét tuyển miền Bắc gồm 65 cơ sở đào tạo dự kiến công bố kết quả xét tuyển đại học năm 2025 vào 16h chiều nay (22/8).
baophutho.vn Ngày 22/8, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo giải quyết khó khăn,...
baophutho.vn Ngày 22/8, học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 trên địa bàn tỉnh tựu trường năm học 2025 - 2026 trong không khí nô nức, phấn khởi.
Hôm nay (22/8), là ngày cuối cùng hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT lọc ảo lần thứ 10 để xác định kết quả trúng tuyển đại học năm 2025, đợt 1.
baophutho.vn Ngày 21/8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, từ 7h ngày 5/9, tất cả các cơ sở giáo dục (cả công lập và ngoài công lập) toàn tỉnh Phú Thọ sẽ...