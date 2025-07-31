Điểm tựa cho hộ nghèo “an cư”

Chương trình cho vay ưu đãi để hỗ trợ về nhà ở của Chính phủ đang từng bước hiện thực hóa ước mơ “an cư” cho hàng nghìn hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn tỉnh, mở ra cơ hội để người dân có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chính sách tín dụng ưu đãi, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đến đời sống người nghèo, người có thu nhập thấp nơi vùng khó khăn.

Người dân tìm hiểu chính sách cho vay ưu đãi về nhà ở tại Điểm giao dịch xã Sơn Đông.

Hiện thực hoá ước mơ về nhà ở

Từ nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới cuộc sống của các hộ nghèo, đối tượng chính sách. Tín dụng ưu đãi về nhà ở đối với hộ nghèo là một trong những nội dung được triển khai rất sớm, ngay sau khi ngân hàng CSXH thành lập theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP, ngày 4/10/2002 của Chính phủ về TDCS đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chương trình luôn đồng hành cùng các đối tượng trong diện thụ hưởng và liên tục có những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của các hộ dân, nhất là về nhà ở, để họ có chỗ ở ổn định, yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế

Anh Đỗ Anh Tiến ở khu 3 xã Bắc Sơn cũ, nay là xã Hiền Quan chia sẻ: Nhờ có sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là Ngân hàng CSXH, gia đình đã được vay vốn từ chương trình ưu đãi để xây dựng một ngôi nhà mới kiên cố, khang trang hơn. Do thời gian vay dài, với lãi suất ưu đãi nên gia đình giảm áp lực trong trả gốc và lãi hằng tháng. Đây thực sự trở thành “điểm tựa” giúp nhiều gia đình hộ nghèo như chúng tôi hiện thực hóa được ước mơ “an cư”.

Không chỉ gia đình anh Tiến có cuộc sống thay đổi khi có ngôi nhà mới, thời gian qua, nguồn vốn chương trình cho vay về nhà ở đối với hộ nghèo, đối tượng chính sách đã tạo điều kiện giúp cho hàng chục nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có nhà ở kiên cố, an cư làm ăn, phát triển kinh tế.

Với những cố gắng, nỗ lực trong tổ chức triển khai thực hiện của Ngân hàng CSXH, cùng sự quan tâm vào cuộc, chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, nhất là các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác vay vốn, chương trình cho vay ưu đãi hộ nghèo và các đối tượng chính sách để sửa chữa, làm mới nhà ở đã đạt được những kết quả tích cực.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 1.989 khách hàng còn dư nợ với tổng số tiền gần 734 tỷ đồng. Chính sách cho vay nhà ở đã giúp các đối tượng trong diện thụ hưởng có một chỗ ở ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần hoàn thiện tiêu chí về nhà ở dân cư trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chính sách hợp “ý Đảng, lòng dân”

Sau hàng loạt các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ban hành như Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, Nghị định 100/2015/NĐ-CP về cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở... ngày 26/7/2024, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 100/2024/NĐ- CP quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó tiếp tục điều chỉnh một số chính sách giúp người nghèo, cận nghèo, người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh có cơ hội ổn định về nhà ở, từ đó yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Đây thực sự chính sách thiết thực, hợp “ý Đảng, lòng dân”.

Theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP, từ ngày 1/8/2024, khách hàng vay vốn để xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở được vay tối đa chương trình cho vay nhà ở xã hội tại Ngân hàng CSXH bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án sử dụng vốn, tối đa không quá 1 tỷ đồng (tăng 500 triệu đồng so với Nghị định số 100/2015/NĐ- CP) và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Nhóm đối tượng cho vay theo Nghị định 100 của Chính phủ chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập thấp, người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Chính sách cho vay này đã mở rộng đến nhóm đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cũng được tiếp cận nguồn vốn này.

Từ nguồn vốn vay hỗ trợ về nhà ở, cùng sự giúp đỡ của người thân, gia đình Đỗ Anh Tiến ở khu 3 xã Hiền Quan đã có nhà xây kiên cố.

Chương trình tín dụng theo Nghị định số 100/2024/NĐ- CP của Chính phủ tiếp tục là chương trình an sinh mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội đối với các đối tượng trong diện thụ hưởng. Thông qua nguồn vốn ưu đãi được triển khai tích cực qua hệ thống ngân hàng CSXH, đã giúp nhiều gia đình có cơ hội xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hoặc mua nhà ở xã hội, sớm ổn định cuộc sống, an cư, lạc nghiệp. Sau 1 năm thực hiện Nghị định, đến nay, chương trình đã triển khai cho 421 hộ vay, với số tiền gần 126 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trao đổi: Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch nguồn vốn Trung ương giao, cũng như các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của N ngân hàng cấp trên, Ngân hàng CSXH đã chủ động tham mưu Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cùng cấp thực hiện phân bổ vốn cho phù hợp tình hình thực tế. Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tiến hành rà soát các hộ dân có nhu cầu về nhà ở để tổ chức xét duyệt, lựa chọn đối tượng đủ điều kiện để giải ngân kịp thời, trao cơ hội cho hộ nghèo, đối tượng chính sách có điều kiện xây mới, sửa sang nhà cửa, ổn định chỗ ở. Việc giám sát các hộ vay vốn trong quá trình xây dựng được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, đảm bảo các hộ sử dụng tiền vay đúng mục đích, tuân thủ nghiêm túc việc trả lãi và gốc.

Hiện nay, nhu cầu vay vốn về nhà ở của tỉnh rất lớn. Để các hộ gia đình chính sách, có thu nhập thấp hiện thực hóa ước mơ “an cư, lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống, thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, các ngành chức năng trong việc tuyên truyền, rà soát đối tượng, cải thiện quy trình, thủ tục xét duyệt hồ sơ và giải ngân để chương trình cho vay về nhà ở được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Phương Thảo