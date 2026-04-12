Điểm tựa của nông dân Nhân Lý

Nhờ sự chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới phương pháp hoạt động của Ban Giám đốc Hợp tác xã (HTX) và sự đồng lòng của các thành viên, những năm qua, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) Nhân Lý trở thành điểm tựa vững chắc của hơn 2.600 xã viên, được UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen “Đơn vị xuất sắc” khối các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp của tỉnh.

Vươn lên trong khó khăn

Được thành lập năm 1957, HTXDVNN Nhân Lý (tiền thân là HTX NN Nhân Lý), xã Xuân Lãng khởi đầu có hơn 100 hộ với gần 600 xã viên thôn Lý Nhân. Qua nhiều lần sáp nhập, chuyển đổi mô hình hoạt động theo quy định của Nhà nước, đến năm 2012, chuyển đổi thành HTX DVNN Nhân Lý, quy tụ được 615 hộ với 2640 xã viên của 3 làng Lý Nhân, Dương Cốc và Lý Hải. Với cách làm năng động, sáng tạo, những năm qua, HTXDVNN Nhân Lý luôn hoạt động hiệu quả trong khối Liên minh các HTXDVNN của tỉnh.

Ngược thời gian về thời kỳ đầu giải phóng xây dựng đất nước (1976 - 1990) dù phải đối mặt với bao khó khăn nhưng các thế hệ cán bộ, xã viên HTXNN Nhân Lý đã đoàn kết, năng động, sáng tạo. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã và Ban Chủ nhiệm, HTX luôn là đơn vị dẫn đầu về hiệu quả năng suất, sản lượng cây trồng. Tuy nhiên, những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước, khi chuyển đổi mô hình hoạt động, HTXNN Nhân Lý cũng như bao HTXNN khác đứng trước nguy cơ giải thể do chưa phát huy được hết vai trò trong quản lý, điều hành, tổ chức sắp xếp lại lao động để sản xuất hiệu quả.

Từ chỗ chỉ đạo sản xuất toàn diện, chuyển sang dịch vụ hạch toán 5 khâu, gồm: Điện, thủy lợi, bảo vệ ruộng đồng và bảo vệ thực vật (BVTV), cung ứng giống, phân bón nên không khỏi lúng túng trong tổ chức hoạt động. Làm thế nào để tồn tại và phát triển là câu hỏi trăn trở của Ban Chủ nhiệm HTX - nay là Ban Giám đốc HTX và toàn thể xã viên.

Xã viên HTX DVNN Nhân Lý vận hành máy tạo mùn làm đất gieo mạ tại địa phương.

Với quyết tâm đổi mới quản lý, tận dụng lợi thế giao thông thuận tiện, Ban Giám đốc HTX đã mở rộng các ngành nghề dịch vụ giống, phân bón, tiêu thụ nông sản với giá cả cạnh tranh, được bà con nông dân chấp nhận. Theo đó, HTX đã xây dựng được đội ngũ cán bộ khuyến nông, tổ bảo vệ, tổ cơ khí đảm nhiệm việc cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, tưới tiêu, bảo vệ hoa màu và hướng dẫn nông dân trong từng mùa vụ sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Bên cạnh sự mạnh dạn vay vốn của ngân hàng để đầu tư dịch vụ, Ban Giám đốc HTX đã liên hệ với một số đơn vị nghiên cứu khoa học như: Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Trung tâm Khuyến nông tỉnh; Công ty cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng, vật nuôi Ninh Bình; Công ty cổ phần giống Nông nghiệp Việt Nam và một số công ty, nhà máy sản xuất phân bón, cây con giống uy tín để cung ứng dịch vụ tại chỗ với giá hợp lý, đảm bảo chất lượng, đem lại năng suất, sản lượng cao.

Giám đốc HTX DVNN Nhân Lý Lê Thu Hương giới thiệu giống lúa sản xuất “Gạo ngon Phú Xuân” tại cánh đồng Dương Cốc.

Năm 2025, HTX tạo việc làm thường xuyên cho 200-250 lao động, trong đó có 50 lao động thường xuyên; mức thu nhập từ 6 -10 triệu đồng/tháng; riêng thợ máy cày, máy gặt đạt 15-20 triệu đồng/tháng. 5 năm gần đây, sản lượng nông sản toàn HTX đạt hơn 2000 tấn/năm; trong đó HTX bao tiêu khoảng 30% với giá cao hơn từ 20 -30% so với giá nông sản thương phẩm cùng loại bán tự do.

Nhờ sản xuất kinh doanh hiệu quả, tổng giá trị tài sản của HTX được nâng lên, đạt hơn 2 tỷ đồng. Năm 2025, lãi xã viên được hưởng trực tiếp gần 300 triệu đồng. Từ nguồn quỹ dự phòng, HTX đầu tư hàng trăm triệu đồng xây nhà kho, cửa hàng, nâng cấp hệ thống truyền thanh, hội trường, tặng quà gia đình chính sách, giúp đỡ xã viên nghèo nhân dịp lễ, Tết Nguyên đán và ngày thành lập HTX (11/4).

Điểm tựa vững chắc

Giám đốc HTXDVNN Nhân Lý Lê Thu Hương cho biết: HTX Nhân Lý có 148,6ha đất gieo trồng, trong đó, có 7,8ha đất trồng màu, còn lại trồng lúa hàng hóa bằng các giống lúa J02; DQ11, RVT; DS1; nếp cô Tiên; nếp Lang Liêu; nếp Hoa vàng... năng suất bình quân đạt 60-65 tạ/ha. Hiện nay, HTX đang đảm nhiệm 6 khâu dịch vụ gồm bảo vệ ruộng đồng, bảo vệ thực vật, chuyển giao tiến bộ KHKT, thú y và vệ sinh môi trường, trong đó 2 khâu dịch vụ thoả thuận là cung ứng vật tư nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm. Thông qua các dịch vụ, hàng năm xã viên được tham dự các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, đưa các giống cây, con mới cho hiệu quả kinh tế cao vào gieo trồng, nâng cao thu nhập của xã viên.

“Gạo ngon Phú Xuân” đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2021.

Trên cơ sở nghiên cứu thị trường, các lĩnh vực hoạt động của HTX tập trung vào chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản; trồng lúa, hoa, rau, củ, quả theo hướng an toàn VietGAP; tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; kinh doanh tổng hợp và bao tiêu sản phẩm không để tư thương ép giá. Với mục tiêu giảm chi phí đầu vào, HTX tiếp tục thực hiện tốt việc cung ứng các dịch vụ cho xã viên như làm đất, vệ sinh môi trường, bảo vệ thực vật, giống cây con... với giá ổn định và thấp hơn tư thương từ 10 - 20% giúp xã viên được hưởng lợi cao nhất, góp phần khẳng định HTX nông nghiệp thời kỳ mới thực sự là “bà đỡ” cho xã viên phát triển kinh tế.

Xuân Hùng