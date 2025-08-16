Điểm tựa vững chắc cho người dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Tứ Trưng, xã Vĩnh Tường đã trở thành điểm tựa vững chắc về vốn, đồng hành cùng người dân trong phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế- xã hội (KT- XH) trên địa bàn.

Cán bộ Quỹ TDND Tứ Trưng hướng dẫn khách hàng hoàn tất các thủ tục vay vốn.

Quỹ TDND Tứ Trưng chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/1994. Những ngày đầu thành lập, mặc dù còn khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc nhưng với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm, quỹ nhanh chóng tạo dựng niềm tin trong Nhân dân, từng bước khắc phục tâm lý e ngại do ảnh hưởng từ sự đổ vỡ của hợp tác xã tín dụng trước đây.

Với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm cao, quỹ triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, trực tiếp đến từng gia đình, từng thôn xóm vận động người dân tham gia, mở rộng thành viên, huy động nguồn vốn, tạo dựng uy tín và sự tin cậy. Từ chỗ chỉ có 20 thành viên, với gần 100 triệu đồng vốn hoạt động ban đầu, đến nay, quỹ đã phát triển với 1.100 thành viên; vốn điều lệ đạt 8,9 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2025, tổng nguồn vốn hoạt động của quỹ đạt gần 200 tỷ đồng; dư nợ cho vay hơn 140 tỷ đồng. Các khoản vay tập trung vào những lĩnh vực thế mạnh của địa phương như: Nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng và tiêu dùng..., giúp nhiều hộ dân mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.

Khách hàng giao dịch tại Quỹ TDND Tứ Trưng.

Hiện nay, quỹ có 9 cán bộ, nhân viên, 100% có trình độ đại học và đều là đảng viên. Xác định đạo đức nghề nghiệp là yếu tố hàng đầu, quỹ luôn chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động. Công tác kiểm tra, giám sát vốn vay được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Đặc biệt, bắt kịp xu thế chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từ năm 2020, quỹ đã trang bị thiết bị hiện đại, hỗ trợ khách hàng mở tài khoản thanh toán và rút tiền tại quầy miễn phí, từng bước hiện đại hóa dịch vụ, nâng cao trải nghiệm của thành viên và khách hàng.

Một trong những giải pháp quan trọng được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đặc biệt chú trọng là mở rộng hoạt động tín dụng, cho vay đúng đối tượng; bảo đảm nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích. Quy trình cho vay được cải tiến, rút ngắn thời gian giải ngân, giảm chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, quỹ tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ học sinh vượt khó học giỏi ở cả 3 cấp học, tham gia các chương trình nhân đạo, từ thiện với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ TDND Tứ Trưng, xã Vĩnh Tường cho biết: “Với vị trí hoạt động thuận lợi, trải qua mỗi giai đoạn phát triển, quỹ đều có chiến lược phát triển thương hiệu, tạo niềm tin, uy tín với khách hàng gửi tiền và thành viên vay vốn. Nhờ tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng các thành viên, quỹ trở thành địa chỉ tin cậy giúp người dân địa phương có điều kiện phát triển kinh tế. Điều đó cũng minh chứng cho sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ, nhân viên, sự ủng hộ của thành viên và khách hàng cùng sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của ngành Ngân hàng và chính quyền địa phương”.

Thời gian tới, Quỹ TDND Tứ Trưng tiếp tục xác định lấy khách hàng làm trung tâm, gắn nâng cao chất lượng dịch vụ với phát triển các sản phẩm ngân hàng hiện đại; duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, tiết kiệm chi phí. Đặc biệt, quỹ đẩy mạnh huy động vốn tại chỗ, nâng cao chất lượng tín dụng, củng cố niềm tin của người gửi tiền, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cho phép mở rộng địa bàn hoạt động sau sáp nhập, tạo điều kiện phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của Nhân dân, góp phần tăng cường tương trợ thành viên, giảm tình trạng cho vay nặng lãi, thúc đẩy phát triển KT- XH địa phương bền vững.

Thanh Nga