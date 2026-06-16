Diễn đàn “Lắng nghe dân nói”

Sáng 16/6, tại phường Vĩnh Yên, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” với sự tham gia của Nhân dân 18 xã, phường trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc. Các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì diễn đàn.

Các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì diễn đàn.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm lấy Nhân dân làm trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách lớn của Đảng đều phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của Nhân dân và hướng tới mục tiêu phục vụ Nhân dân. Việc hợp nhất mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng nhằm xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động, sáng tạo và trách nhiệm trong việc chủ trì, phối hợp tổ chức diễn đàn tại 3 khu vực trên địa bàn tỉnh, tạo không gian và cách tiếp cận mới để cấp ủy, chính quyền và Nhân dân cùng trao đổi thẳng thắn, chân thành, trách nhiệm về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, khách quan, trung thực các ý kiến của Nhân dân để kịp thời chuyển đến cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến với thái độ cầu thị. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết kịp thời, dứt điểm; đối với những vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều đơn vị cần xây dựng lộ trình xử lý cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và công khai thông tin để Nhân dân theo dõi, giám sát.

Cử tri đại diện cho đoàn viên thanh niên phường Vĩnh Yên phát biểu ý kiến tại diễn đàn.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, tại diễn đàn, đại biểu và Nhân dân các xã, phường khu vực Vĩnh Phúc đã phản ánh, trao đổi và kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển kinh tế; công tác dân tộc, tôn giáo; an sinh xã hội; phát triển văn hóa, y tế, giáo dục; bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng đô thị và bảo vệ môi trường.

Cử tri xã Tam Dương Bắc phát biểu tại diễn đàn.

Nhiều đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, phát triển các sản phẩm OCOP; tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, tỉnh lộ và các dự án giao thông trọng điểm như trục Đông - Tây, trục Bắc - Nam; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án kè hồ Đầm Vạc; bổ sung biển báo cấm, biển cảnh báo tại các ao, hồ có mực nước sâu; đầu tư, nâng cấp hệ thống chiếu sáng và tín hiệu giao thông.

Cử tri đại diện cho người lao động trong các khu công nghiệp của tỉnh phát biểu ý kiến tại diễn đàn.

Bên cạnh đó, các đại biểu kiến nghị nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến cơ sở; có cơ chế hỗ trợ hỏa táng, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường; hỗ trợ thủy lợi phí cho nông dân; quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dành cho người lao động, nhất là công nhân tại các khu công nghiệp. Đồng thời, tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; có cơ chế hỗ trợ giải phóng mặt bằng, mở rộng nhà văn hóa thôn sau sáp nhập; quan tâm đầu tư, tu bổ các di tích lịch sử, văn hóa; nghiên cứu điều chỉnh mức hỗ trợ đối với cán bộ cơ sở và hỗ trợ hoạt động của các tổ liên gia tự quản.

Tiếp thu và trực tiếp trả lời một số ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, đồng chí Phạm Đại Dương cho biết quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh là sau hợp nhất, hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương và đời sống Nhân dân phải tốt hơn. Tuy nhiên, tiến độ, kết quả thực hiện một số nội dung bước đầu chưa đạt như kỳ vọng.

Đồng chí đề nghị Nhân dân tiếp tục đồng thuận, ủng hộ và chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình, dự án. Đồng thời, tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp; gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ của tỉnh.

Đối với các kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách, nhất là chính sách hỗ trợ các hội quần chúng, người hoạt động không chuyên trách; tiêu chuẩn lựa chọn Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu theo hướng vận dụng linh hoạt các quy định của Trung ương để xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Riêng đối với lĩnh vực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, tỉnh đã giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân khu vực nông thôn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh phát biểu bế mạc diễn đàn.

Phát biểu bế mạc diễn đàn, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, khách quan, trung thực các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân; phân loại theo từng nhóm vấn đề, từng lĩnh vực để báo cáo cấp ủy và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

MTTQ tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc rà soát, theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị của Nhân dân; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; thường xuyên đôn đốc việc trả lời, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Bùi Thị Minh đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sự cầu thị trước Nhân dân; chủ động tiếp thu, xử lý và giải quyết kịp thời các kiến nghị thuộc thẩm quyền; tăng cường đối thoại, công khai kết quả giải quyết để Nhân dân biết, theo dõi và giám sát. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính phục vụ, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Thúy Hường