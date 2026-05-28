Điện lực Vĩnh Yên đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

Điện lực Vĩnh Yên đang quản lý 48.445 khách hàng, trong đó có 43.323 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, 5.122 khách hàng sử dụng điện cho các mục đích khác như kinh doanh, sản xuất... Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đơn vị triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Nhân viên Điện lực Vĩnh Yên hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm.

Điện lực Vĩnh Yên phối hợp với chính quyền địa phương, đài truyền thanh các phường, xã tăng cường tuyên truyền về phòng, chống cháy nổ trong sử dụng điện; tổ chức hướng dẫn trực tiếp tại các hộ dân, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp về các biện pháp bảo đảm an toàn điện và sử dụng điện tiết kiệm trong mùa nắng nóng.

Đơn vị cũng đẩy mạnh truyền thông hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026; vận động khách hàng lớn tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện, hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn trong khung giờ cao điểm từ 12h - 15h và 20h - 23h.

Đơn vị còn khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện sau công tơ, thay thế dây dẫn và thiết bị điện không bảo đảm an toàn; sử dụng điều hòa ở nhiệt độ từ 26°C trở lên, kết hợp quạt gió; ưu tiên sử dụng đèn LED và các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Khuyến khích khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện và bảo vệ môi trường.

Mai Anh