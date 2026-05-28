Lâm Thao khơi thông nguồn lực, tạo đột phá để tăng trưởng nhanh và bền vững

Sau khi hợp nhất các đơn vị hành chính, xã Lâm Thao đối mặt với khối lượng công việc lớn cùng nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lâm Thao đang chuyển mình mạnh mẽ, quyết tâm bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số bằng những bước đi bài bản, vững chắc.

Tầm vóc mới, không gian phát triển mới

Mặc dù chỉ còn chiếm 3,99% trong cơ cấu kinh tế nhưng lĩnh vực nông nghiệp của Lâm Thao đã và đang được tái cơ cấu mạnh mẽ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đưa giá trị sản xuất bình quân đạt mức ấn tượng 162,3 triệu đồng/ha.

Xã Lâm Thao hôm nay được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị hành chính gồm: Thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn và xã Thạch Sơn. Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên 15,456km2 với 29 khu dân cư, trên 31.000 nhân khẩu. Tầm vóc mới không chỉ mở ra không gian phát triển rộng lớn cho địa phương mà còn đặt ra áp lực không nhỏ đối với bộ máy hành chính cấp cơ sở trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Vượt qua những bộn bề ban đầu, bức tranh kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Năm 2025, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã đạt khoảng 7.305 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm trước; thu nhập bình quân đầu người chạm mốc 73,1 triệu đồng/năm. Điểm sáng nổi bật là công tác thu ngân sách xã đạt kết quả đột phá với 514.129 triệu đồng, đạt tới 405,6% dự toán tỉnh giao.

Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ với tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 898.000 triệu đồng. Trong đó, sức mạnh lòng dân và tinh thần đại đoàn kết được khẳng định rõ nét khi nhân dân trên địa bàn đã tự nguyện hiến khoảng 7.000m2 đất và đóng góp trên 42 tỷ đồng, góp phần cứng hóa trên 98% hệ thống giao thông, làm thay đổi toàn diện diện mạo nông thôn và đô thị.

Đẩy mạnh dịch chuyển cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới sáng tạo

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững theo định hướng của tỉnh, Đảng ủy xã Lâm Thao tập trung lãnh đạo, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đến nay, tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 63,22%; thương mại - dịch vụ chiếm 32,79%. Lĩnh vực nông nghiệp dù chỉ còn chiếm 3,99% trong cơ cấu kinh tế nhưng đang được tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đưa giá trị sản xuất bình quân đạt 162,3 triệu đồng/ha.

Song hành với phát triển kinh tế, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được xác định là một trong những khâu đột phá của địa phương. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xã đã vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công cùng các hệ thống phần mềm dùng chung. Năm 2025, xã liên tục nằm trong “vùng xanh”, xếp thứ 4/148 xã, phường toàn tỉnh về bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tổ thanh niên xung kích xã Lâm Thao thường trực hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng các ứng dụng số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Bước sang quý I/2026, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và số hóa hồ sơ đạt 100%. Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp (SIPAS) đạt 95,28/100 điểm, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch đã trở thành “thỏi nam châm” thu hút và duy trì hoạt động ổn định của 263 doanh nghiệp cùng 1.781 hộ kinh doanh trên địa bàn.

Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khơi thông nguồn lực bứt phá

Bên cạnh những kết quả toàn diện, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lâm Thao cũng thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những khó khăn, nút thắt hiện tại. Kinh tế địa phương tăng trưởng khá nhưng chưa thực sự bền vững; việc thu hút các dự án, doanh nghiệp quy mô lớn vào địa bàn còn hạn chế; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm chưa đạt kỳ vọng.

Đồng chí Nguyễn Quang Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chia sẻ: Do mô hình chính quyền địa phương mới đi vào vận hành, khối lượng công việc chuyển tiếp và tích tụ từ ba đơn vị cũ là rất lớn, địa bàn quản lý rộng. Trong khi đó, số lượng cán bộ, công chức chuyên môn còn thiếu so với nhu cầu thực tế, dẫn đến công tác tham mưu, tổ chức thực hiện ở một số thời điểm còn gặp lúng túng, chưa kịp thời.

Trung tâm xã Lâm Thao ngày nay.

Quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 theo Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy, xã Lâm Thao đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, đồng thời đề xuất, kiến nghị tới các cấp thẩm quyền xem xét tháo gỡ khó khăn.

Địa phương mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm hướng dẫn, sớm phê duyệt Quy hoạch chung đô thị xã Lâm Thao đến năm 2035, định hướng đến năm 2045 làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo. Đồng thời, hỗ trợ nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ số hóa tài liệu, hồ sơ đất đai và ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công cho các công trình hạ tầng thiết yếu, giao thông kết nối vùng nhằm tạo động lực bứt phá mạnh mẽ.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận, chung sức đồng lòng của Nhân dân, mục tiêu đưa xã Lâm Thao phát triển nhanh, bền vững và đạt tăng trưởng kinh tế hai con số chắc chắn sẽ sớm trở thành hiện thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quê hương Đất Tổ.

Đinh Vũ