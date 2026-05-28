Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ khảo sát mô hình KCN sinh thái Amata Biên Hòa

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, chiều 28/5, đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và khảo sát thực tế tại Khu công nghiệp (KCN) Amata Biên Hòa, thành phố Đồng Nai.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Surakij Kiathanokorn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa cùng lãnh đạo các công ty, đơn vị trực thuộc hệ sinh thái của Amata tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa Surakij Kiathanokorn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Surakij Kiathanokorn đã giới thiệu về Tập đoàn Amata nói chung, quá trình phát triển của Amata Biên Hòa trong 30 năm qua, với việc vận hành cơ sở hạ tầng KCN đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao theo định hướng phát triển thành khu đô thị công nghiệp đạt chuẩn KCN sinh thái đầu tiên tại Việt Nam.

Ông Surakij Kiathanokorn bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ quyết liệt từ phía chính quyền tỉnh Phú Thọ đối với dự án KCN Đoan Hùng (Amata City Phu Tho) và hy vọng sự hợp tác, phát triển bền vững trong tương lai. Amata Việt Nam sẽ nỗ lực để đưa các tiêu chuẩn KCN sinh thái mà tập đoàn đang xây dựng để triển khai tại KCN Đoan Hùng.

Dự án KCN Đoan Hùng có quy mô 495 ha, tọa lạc trên địa bàn 2 xã Đoan Hùng, Tây Cốc. Nằm ở cửa ngõ kết nối Thủ đô Hà Nội với khu vực Tây Bắc, trên hành lang kinh tế Côn Minh – Hà Nội – Hải Phòng, dự án sẽ trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao chủ chốt của vùng, trọng tâm là ngành điện tử và bán dẫn, phát triển theo mô hình KCN sinh thái hiện đại. Với tiến độ hiện tại, KCN Đoan Hùng sẵn sàng đón các nhà đầu tư thứ cấp ngay trong năm nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu cam kết tạo mọi điều kiện để Tập đoàn Amata triển khai dự án đúng tiến độ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa cùng lãnh đạo các công ty, đơn vị trực thuộc hệ sinh thái Amata tại Việt Nam. Đánh giá cao hạ tầng kỹ thuật tại KCN Amata Biên Hòa hiện nay, đặc biệt là định hướng của tập đoàn xây dựng, phát triển dự án KCN Đoan Hùng theo hướng KCN đô thị sinh thái.

Giới thiệu khái quát cơ chế chính sách đầu tư của tỉnh, đặc biệt là cơ chế “luồng xanh” trong thực hiện thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định, Phú Thọ luôn coi thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, tập trung dồn lực để tháo gỡ các điểm nghẽn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng để Tập đoàn Amata triển khai dự án đúng tiến độ.

Phú Thọ đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm để bàn giao mặt bằng sạch giai đoạn 1 với quy mô 38 ha trước ngày 10/6. Đồng thời, tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa để đẩy nhanh các thủ tục pháp lý liên quan đến đánh giá tác động môi trường và báo cáo nghiên cứu khả thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng đoàn công tác nghe giới thiệu về Tập đoàn Amata và hệ sinh thái của tập đoàn tại Việt Nam.

Chuyến thăm và làm việc lần này là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới lễ khởi công KCN Đoan Hùng, dự kiến diễn ra ngay trong Quý II/2026. Đây là công trình ý nghĩa, thiết thực chào mừng chuỗi sự kiện xúc tiến đầu tư Thái Lan - Việt Nam sẽ được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ vào giữa tháng 6 tới.

Trong khuôn khổ chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và đoàn công tác đã tham quan, khảo sát thực tế hệ thống giao thông trục chính và trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Amata Biên Hòa. Qua khảo sát, lãnh đạo tỉnh đề nghị các sở, ngành nghiên cứu kỹ mô hình KCN sinh thái, phát triển xanh và bền vững của Amata để áp dụng thực tiễn vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao đổi cùng Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa Surakij Kiathanokorn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và đoàn công tác tham quan, khảo sát thực tế hạ tầng kỹ thuật KCN Amata Biên Hòa do Tập đoàn Amata đầu tư xây dựng và quản lý.

Tập đoàn Amata - 30 năm kiến tạo tương lai công nghiệp Việt Nam Được thành lập từ năm 1989, Amata hiện là thương hiệu thành phố công nghiệp dẫn đầu khu vực GMS (vùng Mekong mở rộng) với quỹ đất quản lý lên tới 500 km2, hợp tác với hơn 1.500 đối tác khách hàng quốc tế. Tập đoàn nổi tiếng với triết lý kinh doanh “All Win” (cùng chiến thắng) của nhà sáng lập Vikrom Kromadit. Tại Việt Nam, Amata đã có 30 năm kinh nghiệm với các dự án trải dài trên cả 3 vùng kinh tế trọng điểm: Amata City Ha Long (Quảng Ninh - 686,82 ha); Amata City Phu Tho (Phú Thọ - 495 ha); KCN Quảng Trị (QTIP - 481 ha); Amata City Biên Hòa (513ha); Amata City Long Thành (410 ha) và Khu Đô thị - Dịch vụ Long Thành (829 ha).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa Surakij Kiathanokorn tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Tập đoàn Amata chụp ảnh lưu niệm tại KCN Biên Hòa.

Đinh Vũ