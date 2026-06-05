Điện lực Yên Lập tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện cao áp

Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, Điện lực Yên Lập vừa phối hợp với chính quyền địa phương và Công an xã Minh Hòa tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư và các trường học trên địa bàn.

Vừa qua, Điện lực Yên Lập ghi nhận trên địa bàn quản lý xảy ra tình trạng người dân thả diều, dây diều bị đứt và vướng vào đường dây điện, gây sự cố tại đường dây 35kV nhánh rẽ Đồng Lạc - Minh Hòa thuộc lộ 371 trạm 110kV Cẩm Khê, ảnh hưởng đến việc cấp điện tại khu vực.

Nhận định mùa hè là thời điểm hoạt động thả diều diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và gây sự cố lưới điện, Điện lực Phú Thọ xác định việc tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện cao áp là nhiệm vụ trọng tậm, thường xuyên.

Cán bộ Điện lực Yên Lập tuyên truyền trực quan những nguy cơ khi thả diều gần hàng lang lưới điện.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Điện lực Yên Lập đã phổ biến các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; cảnh báo những nguy cơ mất an toàn điện khi thả diều, vật bay gần đường dây điện. Đặc biệt, đơn vị sử dụng mô hình diều kích thước lớn để minh họa trực quan các tình huống mất an toàn, giúp người dân và học sinh dễ dàng nhận biết các nguy cơ có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, người dân được hướng dẫn cách nhận diện khu vực nguy hiểm, đồng thời được khuyến cáo không sử dụng dây diều có thành phần kim loại dẫn điện, không thả diều gần đường dây điện và tuyệt đối không tự ý lấy diều mắc trên đường dây điện nhằm tránh nguy cơ tai nạn đáng tiếc.Thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, Điện lực Yên Lập không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ sự cố lưới điện mà còn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc sử dụng điện an toàn, chung tay bảo vệ hệ thống điện vận hành ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Thu Hà