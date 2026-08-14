Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hợp Lý năm 2026

Ngày 14/8, xã Hợp Lý tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Mạnh Tưởng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Các đại biểu dự buổi diễn tập.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hợp Lý năm 2026 có đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Diễn tập có tình huống giả định “X” và đồng minh có âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chống phá, kích động; tiến hành đơn phương cắt đứt quan hệ ngoại giao, thiết lập vùng cấm bay, bao vây, cấm vận, phong tỏa đường không, đường biển.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hợp Lý ra Quyết định lãnh đạo, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng trong chương trình diễn tập.

Để chuẩn bị cho diễn tập, ngay từ khi triển khai nhiệm vụ, Đảng ủy, UBND xã Hợp Lý đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của tỉnh; chủ động thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc và xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện phục vụ diễn tập. Công tác luyện tập được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế và hoàn thiện các nội dung trước khi bước vào diễn tập chính thức.

Trong phần thực hành cơ chế, Thường trực Đảng ủy xã Hợp Lý tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Các hội nghị diễn ra đúng nguyên tắc, linh hoạt, khoa học, sát với tình huống. Ban CHQS xã và Công an xã phát huy vai trò tham mưu, phối hợp xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hợp Lý năm 2026 được tổ chức nhằm củng cố cơ chế lãnh đạo, điều hành trong khu vực phòng thủ; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh. Đồng thời, giúp địa phương rút ra những kinh nghiệm thiết thực, tiếp tục hoàn thiện các phương án, chủ động ứng phó hiệu quả với những tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.

Kết thúc cuộc diễn tập, Ban Chỉ đạo đã khen thưởng 2 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hợp Lý năm 2026.

Trường Giang