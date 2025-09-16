Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Ngày 16/9, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và diễn tập phương án PCCC, CNCH tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà.

Tham dự hội nghị bổ phiến pháp luật có đại diện Công an tỉnh; Sở Nội vụ; đại diện 75 doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp khu vực Hoà Bình.

Tại hội nghị, đại diện phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã triển khai các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy. Trong đó tập trung giới thiệu một số điểm mới của Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nghị định số 10/2025/NĐ – CP cỉa Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC&CNCH; Thông tư số 36/202/TT – BCA của Bộ Công an về quy định chi tiết một số điều của Luật PCCC,CNCH và Nghị định 105/2025/NĐ – CP của Chính phủ.

Lực lượng chức năng tham gia diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R.

Sau phần giới thiệu các văn bản pháp luật về PCCC và CNCH, các đại biểu đã tham dự diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy tại Công ty TNHH Kỹ thuật R (KCN Bờ trái sông Đà). Lực lượng diễn tập gồm đội PCCC cơ sở Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R; Đội PCCC chuyên ngành KCN Bờ trái Sông Đà; Công an phường Hòa Bình - Tổ CC&CNCH khu vực Hòa Bình – Phòng PC07 Công an tỉnh Phú Thọ.

Nội dung diễn tập theo tình huống giả định: Vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 16 tháng 9 năm 2025, xảy ra cháy tại Khu vực mài tinh thấu kính có nhiều chất cháy như cao su, dầu mỡ bôi trơn, dầu thủy lực, sơn, dầu máy, bìa cacton, các thiết bị máy móc.... Nguyên nhân: Do sự cố thiết bị điện làm phát sinh ngọn lửa trần, tàn lửa rơi xuống gặp các nguyên liệu sản xuất, hóa chất phục vụ sản xuất là các vật liệu dễ cháy phát sinh đám cháy lớn.

Lực lượng chức năng diễn tập phương án cứu người ra khỏi khu vực đám cháy.

Sau khi có sự cố xảy ra, các lực lượng tham gia chữa cháy đã khẩn trương triển khai công tác chữa cháy theo 4 giai đoạn: Lực lượng tại chỗ tổ chức CC và CNCH; lực lượng chữa cháy KCN; lực lượng công an phường và lực lượng cảnh sát PCCC &CNCH tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chức năng diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Sau 20 phút diễn ra, cuộc diễn tập phương án Phòng cháy chữa cháy và CNCH tại KCN Bờ trái sông Đà đã hoàn thành tất cả các nội dung diễn tập: Báo động cháy, gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy; cứu người, sơ tán tài sản ra khỏi đám cháy; sơ cấp cứu người bị thương; tổ chức chữa cháy chống cháy lan; tổ chức tìm kiếm, cứu người bị nạn...

Kết thúc buổi diễn tập, các lực lượng tổ chức họp rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời phổ biến sâu rộng những kinh nghiệm, những cách làm hay từ thực tiễn công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đinh Hoà