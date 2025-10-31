Hợp luyện phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025

Ngày 31/10, tại Trung tâm thương mại Vincom Plaza Việt Trì, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cấp tỉnh tổ chức hợp luyện phương án CC&CNCH năm 2025. Cuộc thực tập phương án có quy mô cấp tỉnh, huy động tổng cộng khoảng 690 người cùng nhiều phương tiện các loại.

Lực lượng Bảo vệ ANTT ở cơ sở và Công an phường tham gia hợp luyện thực tập phương án chữa cháy.

Tình huống giả định: Vào hồi 9 giờ xảy ra cháy tại tầng 4, Trung tâm thương mại Vincom Plaza Việt Trì; nguyên nhân do nổ bình gas mini của một nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống gây ra đám cháy. Tại thời điểm xảy ra cháy, hệ thống chữa cháy tự động của đơn vị đang trong quá trình duy tu, bảo dưỡng nên không hoạt động. Trung tâm thương mại đang giờ cao điểm tập trung rất đông người, đặc biệt tại khu vực rạp chiếu phim trên tầng 5 có 4 phòng chiếu đang hoạt động, với khoảng 630 người đang tập trung xem phim.

Lực lượng tham gia hợp luyện phương án CC&CNCH cấp tỉnh năm 2025.

Khi phát hiện cháy, sự cố, tai nạn liên hoàn, lực lượng PCCC cơ sở của trung tâm thương mại nhanh chóng triển khai chữa cháy, CNCH và báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Nhận được tin báo, Công an tỉnh nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện kịp thời đến phối hợp cùng lực lượng PCCC cơ sở tổ chức hướng dẫn, cứu người bị nạn, triển khai chữa cháy. Nhận định đám cháy có diễn biến cháy phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh huy động các lực lượng của tỉnh chi viện, tham gia chữa cháy và CNCH.

Lực lượng PCCC cơ sở, Cảnh sát PCCC&CNCH cùng các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn tại buổi hợp luyện.

Buổi hợp luyện diễn ra theo đúng kịch bản, thể hiện toàn diện năng lực chỉ huy, điều hành và sự phối hợp giữa các lực lượng. Đây cũng là dịp để cán bộ, công nhân viên của Trung tâm thương mại Vincom Plaza Việt Trì rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, nâng cao ý thức về công tác PCCC.

Kết thúc hợp luyện, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, rút kinh nghiệm, đánh giá những mặt đạt được và những điểm cần khắc phục, nhằm bảo đảm cho thực tập chính thức được tổ chức an toàn, hiệu quả, sát với thực tế sản xuất và công tác CNCH trên địa bàn.

Huy Thắng