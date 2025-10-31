Công an xã Yên Thuỷ giữ bình yên từ cơ sở

Xã Yên Thủy được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Hàng Trạm, xã Phú Lai và xã Lạc Thịnh. Sau sáp nhập, xã có địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều khu dân cư xen kẽ vùng giáp ranh khiến công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) gặp không ít thách thức. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt và gần dân của lực lượng Công an xã, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, góp phần ổn định đời sống nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngày 9/10, trong quá trình tuần tra, Công an xã Yên Thủy phát hiện nhóm 15 đối tượng tụ tập tại quán bi-a ở xã Lạc Sơn, chuẩn bị đi “lượn” tìm nhóm khác để đánh “lấy số” và quay clip đăng TikTok. Các đối tượng sử dụng 5 xe mô tô không biển số, che kín mặt, mang theo ná cao su gắn tia laser, gậy tre dài 3m vừa di chuyển vừa lạng lách, nẹt pô, chiếu laser, đe dọa người đi đường.

Công an xã Yên Thuỷ đã nhanh chóng xác minh, làm rõ toàn bộ số đối tượng trên là người ở các xã giáp ranh và tiến hành triệu tập làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, giao nộp phương tiện, hung khí liên quan. Công an xã Yên Thuỷ đã bàn giao toàn bộ số đối tượng, phương tiện, hung khí và các tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng gây rối ngày 9/10 tại cơ quan Công an.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 19 vụ việc, trong đó: 8 vụ, 39 đối tượng về trật tự xã hội; 3 vụ, 7 đối tượng về kinh tế tham nhũng; 6 vụ, 15 đối tượng về ma tuý; 2 vụ, 2 đối tượng vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ngoài ra đã phát hiện, xử phạt hành chính 5 vụ, 12 đối tượng.

Với mục tiêu xã không có ma túy, giải quyết triệt để tình trạng sót lọt người sử dụng trái phép chất ma túy, Công an xã tăng cường rà soát phát hiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, kiên quyết đấu tranh không để hình thành tụ điểm phức tạp và làm tốt công tác quản lý sau cai. Hiện Công an xã quản lý 12 đối tượng nghiện ngoài cộng đồng, 5 đối tượng sau cai nghiện ma túy, 12 đối tượng tù tha về ma túy.

Để nâng cao ý thức pháp luật trong Nhân dân, Công an xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trường học tổ chức hơn 30 buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Luật Giao thông đường bộ và phòng cháy chữa cháy với trên 6.000 lượt người tham gia. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết quả đã vận động thu hồi 9 khẩu súng tự chế.

Ngoài ra, Công an xã phối hợp với các lực lượng tuần tra vũ trang, kết hợp tuần tra kiểm soát giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông. Nhờ đó, tình hình vi phạm pháp luật giảm đáng kể; các vụ việc mâu thuẫn trong dân được hòa giải kịp thời, không để phát sinh “điểm nóng”.

Công an xã Yên Thuỷ tuyên truyền pháp luật cho học sinh trường TH&THCS Phú Lai.

Công an xã Yên Thuỷ còn tích cực hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính, cấp căn cước công dân gắn chip, đăng ký định danh điện tử. Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đến nay, xã củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của 252 mô hình tự quản về ANTT như “Camera an ninh”, “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy”, “Cổng trường an toàn giao thông”... mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Công an xã Yên Thuỷ hỗ trợ làm định danh điện tử cho công dân.

Trung tá Bùi Thanh Quang - Phó Trưởng Công an xã Yên Thuỷ cho biết: Sau sáp nhập, khó khăn lớn nhất là địa bàn rộng, dân cư đông, nhưng với tinh thần trách nhiệm, đơn vị đã bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết ngay từ sớm, từ xa không để vụ việc phát sinh phức tạp.

Phát huy kết quả, thời gian tới, Công an xã tập trung làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, không để hình thành các băng, ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen; quyết liệt chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản. Thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Tiếp tục kiềm chế làm giảm số vụ tội phạm về trật tự xã hội; làm tốt công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác điều tra xử lý tội phạm, truy nã, truy tìm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý dân cư, tăng cường công tác dân vận, xây dựng hình ảnh người công an xã “vì nhân dân phục vụ”.

Đinh Thắng