Kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất

Chiều 31/10, đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu 2 do Đại tá Khổng Đình Tám - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất (Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất), Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ. Tham gia đoàn có Thủ trưởng các phòng: Tổ chức, Cán bộ, Tuyên huấn thuộc Cục Chính trị Quân khu 2; Đại tá Đỗ Duy Chinh - TUV, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện cơ quan Chính trị Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Khổng Đình Tám phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe đơn vị báo cáo kết quả triển khai toàn diện các mặt công tác CTĐ, CTCT trong thời gian qua. Nổi bật là công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chính sách hậu phương quân đội; công tác thi đua - khen thưởng, tuyên truyền cổ động và dân vận trên địa bàn.

Các thành viên đoàn công tác kiểm tra hồ sơ công tác Đảng, công tác chính trị của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất.

Qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ, đoàn công tác đánh giá: Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu; triển khai đồng bộ, nền nếp các nội dung CTĐ, CTCT; duy trì tốt công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn công tác kiểm tra hồ sơ công tác Đảng, công tác chính trị tại Ban CHQS các xã, phường trên địa bàn khu vực phòng thủ.

Trong chương trình, đoàn công tác đã trao đổi với Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất và Ban CHQS các xã, phường trên địa bàn về những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện CTĐ, CTCT, nhất là từ khi địa phương thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các nội dung kiểm tra tập trung làm rõ việc phối hợp giữa đơn vị quân đội với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; công tác nắm, quản lý tư tưởng, kỷ luật, chế độ chính sách và phong trào thi đua ở cơ sở.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Khổng Đình Tám biểu dương những kết quả Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất đã đạt được. Đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế đoàn đã chỉ ra. Đơn vị cần thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức CTĐ, CTCT sát với đặc điểm nhiệm vụ; duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật, nhất là đối với đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp luân chuyển công tác.

Đại tá Khổng Đình Tám nhấn mạnh: Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự; quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết nội bộ vững chắc, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Mạnh Hùng