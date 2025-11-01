Tiên phong số hoá vì Nhân dân phục vụ

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ động, sáng tạo triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại vào mọi hoạt động nghiệp vụ. Với phương châm “CĐS vì người nghèo, vì an sinh xã hội bền vững”, Chi nhánh không chỉ góp phần hiện đại hóa hệ thống mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Sự tiên phong của NHCSXH tỉnh Phú Thọ đang mở ra hướng đi mới trong thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện và CĐS vì cộng đồng.

Bám sát chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH tại Quyết định số 6124/QĐ-NHCS ngày 27/6/2025 và định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ về CĐS, Chi uỷ Chi bộ và Ban Giám đốc NHCSXH tỉnh đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết: “CĐS không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là yêu cầu cấp bách để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Với đặc thù phục vụ các đối tượng yếu thế, chúng tôi xác định mọi ứng dụng công nghệ phải hướng tới sự tiện lợi, dễ sử dụng và phù hợp với người dân nông thôn, miền núi”.

Lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh thường xuyên nắm bắt việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong mọi hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân

Thời gian qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp công nghệ số mang tính thực tiễn cao. Tiêu biểu là ứng dụng Quản lý tín dụng chính sách (QLTDCS) hoạt động trên nền tảng điện thoại thông minh, hỗ trợ cán bộ ngân hàng, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) nộp lãi, tiền gửi của tổ viên qua ứng dụng QLTDCS và người vay có thể tra cứu thông tin vay vốn trực tuyến. Đến nay, toàn tỉnh có gần 16.000 tài khoản người dùng, trong đó 100% tổ TK&VV đã sử dụng ứng dụng để thu lãi và tiền gửi của tổ viên. Việc triển khai ứng dụng QLTDCS giúp tăng tốc độ xử lý giao dịch, giảm thời gian phục vụ, đảm bảo minh bạch và hạn chế sai lệch thông tin giữa ngân hàng, tổ TK&VV và người vay.

Cùng với đó, hệ thống quản lý văn bản điện tử được áp dụng đồng bộ, giúp 100% văn bản, báo cáo, kế hoạch công tác được xử lý trên môi trường số. Các cuộc họp, hội nghị nội bộ dần chuyển sang hình thức không giấy, tài liệu được gửi trực tuyến, quét mã QRCode, góp phần tiết kiệm chi phí và thời gian hành chính. Đặc biệt, từ năm 2023, NHCSXH đã triển khai ứng dụng MobileBanking, giúp khách hàng, trong đó có nhiều hộ vay chính sách, thực hiện các giao dịch thanh toán, chuyển tiền, nộp lãi vay ngay trên điện thoại di động. Toàn tỉnh hiện có hơn 8.500 khách hàng thường xuyên sử dụng ứng dụng, phản ánh rõ sự thay đổi trong thói quen giao dịch của người dân.

Việc ứng dụng công nghệ số đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách. Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh chia sẻ: “Trước đây, người dân phải chờ 5–7 ngày để được giải ngân, nay rút xuống chỉ còn khoảng 2–3 ngày. Các khoản vay, thu nợ, nộp lãi đều được cập nhật tự động, minh bạch, giúp người vay dễ dàng kiểm tra và quản lý tài chính của mình”.

Không chỉ nâng cao hiệu quả nghiệp vụ, CĐS còn góp phần tăng cường kỹ năng công nghệ cho người dân nông thôn. Thông qua các lớp tập huấn phối hợp cùng các hội đoàn thể, hàng nghìn tổ trưởng tổ TK&VV và hội viên đã được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt và thao tác các ứng dụng ngân hàng. Qua đó, người dân không chỉ tiếp cận dịch vụ tài chính thuận tiện mà còn nâng cao năng lực số, góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập kỹ năng số cộng đồng.

Tuy nhiên, Chi nhánh NHCSXH tỉnh gặp một số khó khăn như: Hạ tầng công nghệ ở vùng sâu, vùng xa còn yếu, đường truyền internet có thời điểm chưa ổn định; kỹ năng sử dụng công nghệ của người dân chưa đồng đều, thói quen giao dịch trực tiếp vẫn phổ biến. Song với quyết tâm cao, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động của đơn vị đang nỗ lực khắc phục, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội để CĐS đi vào thực chất, bền vững.

Thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ, thực hiện 100% quy trình nghiệp vụ nội bộ trên môi trường điện tử, giảm tối đa hồ sơ giấy và mở rộng các tiện ích trên ứng dụng QLTDCS, hướng tới phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, thuận tiện hơn. Với sự vào cuộc quyết liệt của tập thể lãnh đạo, cán bộ và sự đồng thuận của người dân, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đang khẳng định vai trò tiên phong trong CĐS của ngành ngân hàng, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu tài chính toàn diện, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số trên quê hương Đất Tổ.

Anh Thơ