Tăng cường bảo đảm an toàn tuyến đê Cà Lồ – Nam Viêm

Sau các đợt mưa lũ kéo dài, đặc biệt do ảnh hưởng của bão số 10 và 11, tuyến đê Cà Lồ – Nam Viêm (phường Phúc Yên) xuất hiện nhiều điểm sạt lở, nứt dọc, sụt lún chân đê, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Trước diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ tuyến đê và an toàn cho người dân.

Tuyến đê Cà Lồ - Nam Viêm (tuyến đê cấp IV) thuộc địa phận phường Phúc Yên. Do ảnh hưởng của các đợt mưa, lũ gây ngập úng kéo dài, lượng mưa lớn kết hợp với việc xả lũ của các hồ dẫn đến mực nước tại sông Cà Lồ lên cao có vị trí gần bằng mặt đê, nước chảy xiết kéo dài trong nhiều ngày.

Sau khi nước rút, tại một số vị trí trên tuyến đê Cà Lồ - Nam Viêm đã bị sạt lở, sụt lún chân đê, nứt dọc giữa mặt đê. Tại các vị trí từ K4+200 ÷ K4+300 xuất hiện nứt dọc giữa đê, chiều dài khoảng 100m, rộng khoảng (2÷3) cm, chiều sâu vết nứt khoảng (5÷10)cm; tại K7+800 xuất hiện vết nứt rộng khoảng 40cm, chạy dọc vàcách mặt đê khoảng 20cm về phía sông, chiều dài khoảng 60m, tạo thành cung trượt lớn. Vết nứt có xu hướng phát triển thêm cả về chiều dài và chiều rộng có nguy cơ mất an toàn tuyến đê, ảnh hưởng trực tiếp đời sống các hộ dân xung quanh và các phương tiện tham gia giao thông trên đê.

Tổ dân phố Khả Do chăng dây, cắm biển cảnh báo để các phương tiện có tải trọng lớn không đi qua tuyến đê bị sạt lở, sụt lún

Khi phát hiện những bất thường trên, phường Phúc Yên đã chỉ đạo tổ dân phố Khả Do (nơi có đoạn đê trên) che chắn, cắm biển cảnh báo, hạn chế phương tiện có tải trọng lớn đi qua đoàn đê này, đồng thời báo cáo các các cấp, ngành chức nang của tỉnh.

Cán bộ Phòng Kinh tế phường Phúc Yên và lãnh đạo Tổ dân phố Khả Do thường xuyên kiểm tra hiện trường đoạn đê bị sụt lún để báo cáo cấp trên có biện pháp xử lý

Trước thực trạng trên, ngày 19/12/2025, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở nứt đê, sụt lún chân đê Cà Lồ - Nam Viêm phường Phúc Yên. Theo đó giao UBND phường Phúc Yên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng hạn chế người, gia súc, phương tiện vào khu vực sạt lở để tránh thiệt hại; xây dựng phương án sẵn sàng sơ tán người và tài sản của các hộ dân trong khu vực đến nơi ở an toàn khi tình hình sạt lở phát sinh; cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, phân luồng giao thông, theo dõi diễn biến sự cố và báo cáo kịp thời theo quy định. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để cứu hộ, cứu nạn; tổ chức cấp cứu kịp thời người bị nạn; nhanh chóng sơ tán, di dời nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm; bố trí đảm bảo hậu cần cho nhân dân tại nơi sơ tán khi cần thiết.Chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; huy động các cơ sở khám chữa bệnh tham gia cứu chữa cho người bị nạn khi có yêu cầu. Chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu khác để giúp nhân dân xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh, cung cấp nước sạch, ổn định đời sống nhân dân trong quá trình ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Cơ quan thường trực về phòng thủ dân sự) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ UBND phường Phúc Yên trong quá trình triển khai thực hiện; chỉ đạo tổ chức cắm biển cảnh báo tại khu vực sạt lở, sụt lún, nứt đê để theo dõi diễn biến thiên tai; kịp thời cảnh báo khi có sự cố sạt lở phát sinh.

Thuý Hường