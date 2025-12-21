Thời tiết ngày 21/12: Gia tăng mưa dông ở Trung Trung Bộ và Tây Nguyên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 21/12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Nguyên nhân chủ yếu do tác động của gió mùa Đông Bắc kết hợp nhiễu động trong đới gió đông, khiến thời tiết tại Trung Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên diễn biến phức tạp.

Dự báo trong ngày và đêm 21/12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa, mưa rào; cục bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến dao động từ 10-30mm, riêng một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 70mm.

Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh được đánh giá ở mức cao. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên các sườn dốc; đồng thời làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại những vùng trũng, thấp và khu vực đô thị.

Mưa dông gia tăng ở Trung Trung Bộ.

Trên biển, sáng cùng ngày, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6; tại trạm Huyền Trân ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Dự báo trong ngày và đêm 21/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao từ 3-5m. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-3m.

Cùng thời gian, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4m, riêng khu vực giữa Biển Đông sóng có thể đạt 3-5m. Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao từ 2,5-3,5m.

Ngày và đêm 21/12, khu vực giữa và Nam Biển Đông tiếp tục có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cho ngày và đêm 22/12, gió Đông Bắc trên các vùng biển duy trì cường độ mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 4-6m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-5m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được xác định ở mức cấp 2.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên các khu vực nêu trên cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn và dông lốc. Các địa phương ven biển, khu vực miền núi Trung Trung Bộ và Tây Nguyên cần tăng cường các biện pháp phòng, chống thiên tai, sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn cục bộ, lũ quét và sạt lở đất nhằm hạn chế thiệt hại.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa, phía Nam cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Nguồn baotintuc.vn