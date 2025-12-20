{title}
{publish}
{head}
Sáng 20/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thanh, thiếu niên chữ thập đỏ trong trường học năm 2025.
Tại chương trình, các học viên sẽ được tiếp cận với các nội dung toàn diện, thiết thực bao gồm: các văn bản, quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học; nghiệp vụ công tác thanh, thiếu niên chữ thập đỏ; phương pháp tổ chức các hoạt động nhân đạo, phong trào, cuộc vận động trong nhà trường; kỹ năng tổ chức sự kiện, hoạt động ngoại khóa và xây dựng các mô hình trải nghiệm nhân ái; công tác sơ cấp cứu ban đầu và sơ cấp cứu tâm lý cơ bản cho học sinh.
Giảng viên giới thiệu các văn bản, quy định về hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học.
Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được tiếp cận đồng bộ giữa lý luận và kỹ năng thực hành, qua đó nâng cao năng lực tổ chức, điều hành và phối hợp triên khai các hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học; đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên, cán bộ Đoàn trong giáo dục kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe học đường, hỗ trợ tâm lý cho học sinh và lan tỏa các giá trị nhân đạo trong nhà trường.
Đăng Khoa
