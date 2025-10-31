Triệt phá ổ nhóm liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm xe máy

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh, gây ra hàng loạt vụ trộm trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 14 giờ cùng ngày, trên địa bàn phường Hòa Bình và xã Tân Lạc liên tiếp xảy ra 5 vụ mất trộm xe máy. Cụ thể, anh Phạm Thanh Nam (sinh năm 1997, trú tại phường Hòa Bình) bị mất 1 xe Honda Wave Alpha màu xám, biển kiểm soát 28H1-467.33, trị giá khoảng 14 triệu đồng. Tiếp đó, chị Nguyễn Thị Nhật Linh (2006, trú tại xã Mường Thàng) mất 1 xe Wave Alpha màu đen BKS 28FC-005.64; anh Bùi Thanh Hoàng (1998, trú tại xã Thung Nai) mất 1 xe Wave Alpha màu đen BKS 28P1-017.98; chị Bùi Thị Huyền (2002, trú tại xã Tân Lạc) mất 1 xe Wave Alpha màu đen BKS 28FE-027.83; bà Trần Thị Ngọc Thanh (1968, trú tại xã Tân Lạc) bị mất 1 xe Honda Future màu đen BKS 29X2-068.37.

Các đối tượng liên quan đến vụ án sau khi bị bắt giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Hòa Bình và xã Tân Lạc khẩn trương vào cuộc điều tra. Từ việc trích xuất camera an ninh, cơ quan công an xác định có 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi lấy trộm xe, nhóm này đưa tang vật lên xe ô tô tải BKS 29H-791.95 rồi tẩu thoát về hướng Sơn La. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi nhóm đối tượng quay lại theo tuyến Quốc lộ 6, lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, bắt giữ toàn bộ nhóm.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Duy Hải (sinh năm 1985, trú tại xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên) là người trực tiếp đấu nối điện, lấy trộm xe. Hoàng Văn Quyền (1995, cùng trú tại xã Hoàng Hoa Thám) là đối tượng cảnh giới. Nguyễn Văn Nam (1988, trú tại xã Kim Anh, TP Hà Nội) là lái xe ô tô tải chở xe trộm cắp.

Quá trình đấu tranh mở rộng, cơ quan điều tra xác định, trước đó, vào ngày 14/7, nhóm đối tượng này cũng đã gây ra 4 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn phường Hòa Bình và các xã Tân Lạc, Mường Bi, tỉnh Phú Thọ, chiếm đoạt 9 xe mô tô các loại, chủ yếu là Honda Wave Alpha và Honda Future, với tổng giá trị ước tính trên 120 triệu đồng. Hiện các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạnh Hùng