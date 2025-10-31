Công an Phú Thọ xử lý nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện một nhóm thanh thiếu niên (từ 16 đến 18 tuổi) điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và “bốc đầu” xe, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây bức xúc dư luận.

Trước tình hình trên, Đội CSGT đường bộ số 4 nhanh chóng xác minh, làm rõ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Đức C. (sinh năm 2008), Trần Huy H. (sinh năm 2009), Nguyễn Văn Đ. (sinh năm 2008), Trần Văn Anh K. (sinh năm 2010), đều trú tại phường Tân Hòa và phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ.

Các đối tượng này có nhiều hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, che lấp biển số, “bốc đầu” xe, không có gương chiếu hậu, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không có đăng ký xe...

Cán bộ Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp nêu trên và xử phạt chủ phương tiện – chị Trần Thị C. (sinh năm 1992, trú tại phường Thống Nhất) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Nhóm thanh niên “bốc đầu” xe tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông trên đường (Ảnh trích xuất từ camera an ninh của cơ quan công an)

Qua sự việc trên, cơ quan chức năng nhấn mạnh: Hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, “bốc đầu” là rất nguy hiểm, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, đe dọa an toàn tính mạng của bản thân và người khác, cần phải lên án và xử lý nghiêm.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em mình; tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và vì tương lai của chính con em mình.

Long Dương