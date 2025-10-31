Công an Phú Thọ xử lý nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng

{title}
{publish}
{head}
Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện một nhóm thanh thiếu niên (từ 16 đến 18 tuổi) điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và “bốc đầu” xe, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây bức xúc dư luận.
Trước tình hình trên, Đội CSGT đường bộ số 4 nhanh chóng xác minh, làm rõ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Đức C. (sinh năm 2008), Trần Huy H. (sinh năm 2009), Nguyễn Văn Đ. (sinh năm 2008), Trần Văn Anh K. (sinh năm 2010), đều trú tại phường Tân Hòa và phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ.
Các đối tượng này có nhiều hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, che lấp biển số, “bốc đầu” xe, không có gương chiếu hậu, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không có đăng ký xe...
Cán bộ Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp nêu trên và xử phạt chủ phương tiện – chị Trần Thị C. (sinh năm 1992, trú tại phường Thống Nhất) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.
Nhóm thanh niên “bốc đầu” xe tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông trên đường (Ảnh trích xuất từ camera an ninh của cơ quan công an)
Qua sự việc trên, cơ quan chức năng nhấn mạnh: Hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, “bốc đầu” là rất nguy hiểm, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, đe dọa an toàn tính mạng của bản thân và người khác, cần phải lên án và xử lý nghiêm.
Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em mình; tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và vì tương lai của chính con em mình.
Long Dương
baophutho.vn Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh, gây ra hàng...
baophutho.vn Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước thềm Đại hội...
baophutho.vn Ngày 31/10, tại Trung tâm thương mại Vincom Plaza Việt Trì, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cấp tỉnh tổ...
baophutho.vn Theo thông tin từ Công an xã Lạc Sơn, vào khoảng 10h00’ ngày 29/10, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố Nghĩa Dân, xã Lạc Sơn,...
baophutho.vn Thực hiện nghĩa vụ quân sự là một trong những nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả của mỗi công dân, thể hiện lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm đối...
baophutho.vn Công tác kiểm sát thi hành dân sự (THADS) của Viện kiểm sát có vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo cho hoạt động THADS được thực hiện đúng quy...
baophutho.vn Từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được bảo đảm, không xảy ra các tội phạm về...