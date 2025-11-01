Xã Lạc Thuỷ tổ chức đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ

Ngày 1/11, xã Lạc Thuỷ đã tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ Dương Văn Hoàn từ nghĩa trang xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ xã Lạc Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.

Liệt sỹ Dương Văn Hoàn sinh năm 1949 tại thôn Kính Chúc – xã Gia Phú - huyện Gia Viễn - tỉnh Ninh Bình, nay là xã Gia Hưng - tỉnh Ninh Bình.

Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước chiến tranh, sớm có lòng yêu nước và giác ngộ cách mạng, tháng 7/1967, đồng chí đã hăng hái lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, là chiến sỹ thuộc đơn vị 15C/D9/E101/F1/B2, cấp bậc hạ sỹ.

Ngày 10/3/1969, trong một trận chiến đấu ác liệt, đồng chí đã anh dũng hy sinh tại chiến trường phía Nam, hài cốt liệt sỹ Dương Văn Hoàn đã được đơn vị quy tập, an táng tại nghĩa trang huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh ( nay là xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).

Ghi nhận công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ Dương Văn Hoàn đối với Tổ quốc và Nhân dân, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều huân, huy chương cao quý cho đồng chí.

Sau 56 năm gia đình mong mỏi, thông qua tin tức của đồng đội, gia đình đã được cơ quan chức năng và chính quyền tỉnh Tây Ninh, cấp uỷ, chính quyền xã Lạc Thuỷ giúp đỡ, đưa hài cốt liệt sỹ Dương Văn Hoàn về quê hương, an táng tại nghĩa trang liệt sỹ xã Lạc Thuỷ, tỉnh Phú Thọ

Bí thư Đảng uỷ xã Lạc Thuỷ Phạm Văn Đức thắp hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang.

Lãnh đạo xã Lạc Thuỷ, gia đình và nhân dân đưa tiễn liệt sỹ Dương Văn Hoàn về nơi an nghỉ cuối cùng.

Buổi lễ đã được tổ chức trang nghiêm, thể hiện sâu sắc lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lạc Thuỷ đối với công lao của liệt sỹ Dương Văn Hoàn, người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Nguyễn Thị Chung

Xã Lạc Thuỷ