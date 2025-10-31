Trục xuất người nước ngoài vi phạm pháp luật về nước

Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Thọ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú đối với người nước ngoài.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp trục xuất người nước ngoài quốc tịch Vanuatu qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Qua công tác kiểm tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trong đó, đáng chú ý đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 người nước ngoài. Cụ thể: 1 người nước ngoài mang quốc tịch Vanuatu về hành vi “Người nước ngoài nhập cảnh có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam”; 1 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh”. Trong thời gian chờ trục xuất, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh ban hành quyết định đưa 2 người nước ngoài trên vào Cơ sở lưu trú số 01, C10 - Bộ Công an.

Ngày 28/10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh thi hành quyết định trục xuất 22 người nước ngoài về nước theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp trục xuất người quốc tịch Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Quá trình trục xuất, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình di chuyển và bàn giao tại cửa khẩu.

Việc trao trả các trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật Việt Nam, góp phần phòng ngừa nguy cơ tội phạm có yếu tố nước ngoài. Đồng thời thể hiện tính nhân văn trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, để lại hình ảnh đẹp trong phối hợp, xử lý người nước ngoài vi phạm với công dân nước sở tại.

Qua các vụ việc trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người nước ngoài khi nhập cảnh, cư trú, hoạt động tại Việt Nam cần nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện rõ quan điểm nhất quán trong việc tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, chặt chẽ trong công tác quản lý người nước ngoài.

Lan Hương

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh