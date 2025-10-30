Tạm giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo thông tin từ Công an xã Lạc Sơn, vào khoảng 10h00’ ngày 29/10, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố Nghĩa Dân, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ, Tổ công tác Công an xã Lạc Sơn phối hợp Công an xã Đại Đồng phát hiện một đối tượng là nữ giới có biểu hiện nghi vấn.

Với kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm ma túy, các trinh sát đã tiến hành kiểm tra đột xuất người phụ nữ này. Qua kiểm tra phát hiện, người phụ nữ tên là Bùi Thị Ngoan, sinh năm 1977, trú tại xóm Xưa Hạ, xã Yên Phú, tỉnh Phú Thọ có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 4 gói chứa chất bột dạng cục màu trắng, nghi là ma túy.

Căn cứ tài liệu và vật chứng có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Thị Ngoan về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ truy tố đối tượng trước pháp luật.

Đối tượng Bùi Thị Ngoan bị tạm giữ hành sự để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý

Công an xã Lạc Sơn khẳng định tinh thần “Không khoan nhượng với tội phạm ma túy”, góp phần làm trong sạch địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Đồng thời, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Đinh Thắng