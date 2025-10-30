Tạm giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

{title}
{publish}
{head}
Theo thông tin từ Công an xã Lạc Sơn, vào khoảng 10h00’ ngày 29/10, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố Nghĩa Dân, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ, Tổ công tác Công an xã Lạc Sơn phối hợp Công an xã Đại Đồng phát hiện một đối tượng là nữ giới có biểu hiện nghi vấn.
Với kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm ma túy, các trinh sát đã tiến hành kiểm tra đột xuất người phụ nữ này. Qua kiểm tra phát hiện, người phụ nữ tên là Bùi Thị Ngoan, sinh năm 1977, trú tại xóm Xưa Hạ, xã Yên Phú, tỉnh Phú Thọ có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 4 gói chứa chất bột dạng cục màu trắng, nghi là ma túy.
Căn cứ tài liệu và vật chứng có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Thị Ngoan về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ truy tố đối tượng trước pháp luật.
Đối tượng Bùi Thị Ngoan bị tạm giữ hành sự để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý
Công an xã Lạc Sơn khẳng định tinh thần “Không khoan nhượng với tội phạm ma túy”, góp phần làm trong sạch địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Đồng thời, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Đinh Thắng
baophutho.vn Thực hiện nghĩa vụ quân sự là một trong những nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả của mỗi công dân, thể hiện lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm đối...
baophutho.vn Công tác kiểm sát thi hành dân sự (THADS) của Viện kiểm sát có vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo cho hoạt động THADS được thực hiện đúng quy...
baophutho.vn Từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được bảo đảm, không xảy ra các tội phạm về...
Công an phát hiện, bắt giữ 3 người đàn ông ở Phú Thọ có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi bi-a được thua bằng tiền.
baophutho.vn Thực hiện Hướng dẫn số 890/HD-BCH ngày 17/9/2025 của Bộ CHQS tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua cao điểm “Phất cao cờ hồng - Thi đua giành 4...
baophutho.vn Nhận thức rõ tác hại của ma túy đối với sức khỏe và cuộc sống của người dân, Công an xã Hải Lựu chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa...
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ Công an Trung ương phát động phong trào thi đua "3 nhất" để làm động...