Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang

Trong không khí phấn khởi, đoàn kết và đổi mới, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, xây dựng Phú Thọ phát triển toàn diện, bền vững trong giai đoạn mới.

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội,

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đầy trách nhiệm, đến giờ phút này, chúng ta vui mừng báo cáo trước toàn thể Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận và đánh giá toàn diện kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; làm rõ những kết quả, thành tựu, nguyên nhân thành công đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân cần khắc phục; rút ra 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc. Trên cơ sở đó, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và thống nhất thông qua nhiều văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới, đó là:

- Báo cáo chính trị của Đại hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

- Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức đảng, các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Các văn kiện được thông qua đã thể hiện sự kết tinh trí tuệ, tầm nhìn và ý chí thống nhất của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ; đồng thời phản ánh sự quan tâm, đóng góp sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, của các thế hệ cán bộ lão thành cách mạng, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Đại hội khẳng định quyết tâm cao: Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ sẽ nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã thống nhất 3 khâu đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai trong nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng đưa Phú Thọ vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Đại hội đã nghe công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khóa I; đồng thời công bố quyết định phân bổ đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là sự tin tưởng, giao phó trọng trách của Trung ương đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Thưa toàn thể Đại hội,

Đại hội vinh dự được đồng chí Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo quan trọng. Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm thường xuyên, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời và hiệu quả của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cá nhân đồng chí Lương Cường đối với hoạt động của Đảng bộ tỉnh trong thời gian vừa qua.

Đại hội xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đặng Xuân Phong - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ đã có những đóng góp quan trọng trong sắp xếp bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Đại hội xin chúc mừng đồng chí Trương Quốc Huy – Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 – 2030. Chúng tôi tin tưởng rằng, với kinh nghiệm đã trải qua ở nhiều vị trí công tác, ở các đơn vị khác nhau, đồng chí sẽ lãnh đạo Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội cũng trân trọng các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, lãnh đạo Quân khu 2, các tỉnh, thành phố bạn và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã đến dự, chỉ đạo và chúc mừng Đại hội, thể hiện tình cảm quý báu, niềm tin và kỳ vọng đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Đại hội đánh giá cao sự cống hiến, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí, truyền thông, cùng các tiểu ban phục vụ Đại hội đã đóng góp công sức, trí tuệ và trách nhiệm, góp phần to lớn vào thành công của Đại hội.

Thưa toàn thể Đại hội,

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc lịch sử, mở ra chặng đường phát triển mới của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất, tiếp thêm niềm tin, khí thế và quyết tâm cho toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Quang cảnh Đại hội

Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện đã được thông qua; xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể, sát hợp, khả thi, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân sôi nổi thi đua thực hiện, tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đã đề ra.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi trân trọng tuyên bố: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công và thành công rất tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!