Điều chỉnh cục bộ quy hoạch 12 phân khu tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 16/10, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, nghe Sở Xây dựng báo cáo thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch 12 phân khu theo Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, xã, phường liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kết luận hội nghị

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, 12 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu theo Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc gồm các đồ án ký hiệu A1, A2, A3, A4, A5, B2, B3, B4, C2, C4, DI, D2 đều nằm trên địa bàn khu vực tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Việc điều chỉnh cục bộ nhằm cụ thể hóa định hướng trong các quy hoạch cấp độ cao hơn (Quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị đã có sự thay đổi sau sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính so với đồ án quy hoạch phân khu được duyệt) và bảo đảm tính liên tục, đồng bộ các cấp độ quy hoạch; làm cơ sở triển khai các quy hoạch chi tiết, thu hút các dự án đầu tư. Tập trung các dự án sản xuất, thương mại dịch vụ, nhà ở xã hội, cây xanh... làm động lực phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ lợi ích cộng đồng. Đặc biệt, việc điều chỉnh cục bộ các quy hoạch phân khu này sẽ giúp tháo gỡ khó khăn vướng mắc một số dự án đã được chấp thuận địa điểm, chủ trương đầu tư nhưng chưa phù hợp với quy hoạch phân khu.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo kết quả điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc

Báo cáo của đơn vị tư vấn đối với từng đồ án quy hoạch cụ thể cho thấy: Các đồ án điều chỉnh giữ nguyên tính chất, chức năng, phạm vi ranh giới, quy mô dân số, các giải pháp quy hoạch chính của quy hoạch phân khu, chỉ tập trung điều chỉnh các nội dung liên quan thu hút các dự án đầu tư cấp thiết, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đề nghị Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn làm rõ sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch; phân định rõ quy hoạch điều chỉnh tổng thể hay cục bộ; rà soát điều chỉnh sử dụng thuật ngữ chuyên môn phù hợp, bảm đảm tính chính xác; rà soát cập nhật bổ sung các khu công nghiệp vào điều chỉnh quy hoạch; ưu tiên quỹ đất tái định cư cho các dự án xây dựng mới; cập nhật bổ sung đất dôi dư, xác định rõ việc điều chỉnh vị trí các trung tâm hành chính của các xã phường sau sáp nhập; nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch không làm giảm diện tích ao hồ đầm...

Quang cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh tính cấp thiết của việc điều chỉnh cục bộ các quy hoạch phân khu trong bối cảnh một số nội dung trong các đồ án quy hoạch cao hơn đã có sự thay đổi sau sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị đơn vị tư vấn rà soát, cập nhật định hướng và cụ thể hóa quy hoạch các Cụm công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ thương mại đã xác định trong các đồ án có cấp độ cao hơn. Bổ sung, xác định cụ thể vị trí, phạm vi các khu vực xây dựng nhà ở xã hội làm cơ sở triển khai các dự án nhà ở xã hội theo chủ trương phát triển nhà ở xã hội của trung ương, của tỉnh. Điều chỉnh cục bộ cơ cấu sử dụng đất khu vực xung quanh khu vực dự kiến ga Vĩnh yên của tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo mô hình TOD thuộc các phân khu A4, B2 để tạo quỹ đất đấu giá phục vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Trên cơ sở góp ý của các đại biểu đối với 12 đồ án, Sở Xây dựng tổng hợp, rà soát lại từng đồ án, lấy ý kiến các xã, phường bảo đảm hoàn thiện các thủ tục trình UBND tỉnh.

