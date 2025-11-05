Y tế
Điều gì xảy ra khi dùng omega-3 và vitamin E cùng nhau?

Acid béo omega-3 và vitamin E có thể được dùng cùng nhau. Tuy nhiên, lợi ích tiềm năng của việc kết hợp chúng vẫn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng.

1. Có thể dùng chung acid béo omega-3 và thực phẩm bổ sung vitamin E không?

Một số nghiên cứu cho thấy những lợi ích tiềm năng, nhưng nhìn chung, tác dụng của việc kết hợp các chất bổ sung acid béo omega-3 và vitamin E vẫn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng:

Kháng insulin: Một nghiên cứu nhỏ cho thấy việc kết hợp hai chất bổ sung này có thể có tác dụng có lợi đối với nồng độ insulin và tình trạng kháng insulin ở những người mắc bệnh động mạch vành. Tuy nhiên vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu hơn nữa.

Cholesterol: Một đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp cho thấy hai loại thực phẩm bổ sung này có thể làm giảm lipoprotein tỷ trọng rất thấp (VLDL), một loại cholesterol vận chuyển triglyceride đến các mô của cơ thể. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng đến các thông số lipid khác.

Căng thẳng oxy hóa: Một phân tích tổng hợp cho thấy việc kết hợp các chất bổ sung này có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa bằng cách tăng nồng độ oxit nitric, tăng cường tác dụng chống ô xy hoá và giảm nồng độ malondialdehyde (một dấu hiệu của căng thẳng oxy hóa).

Điều gì xảy ra khi dùng omega-3 và vitamin E cùng nhau?

Có thể dùng omega 3 và vitamin E cùng nhau nhưng nghiên cứu về tác dụng kết hợp của chúng còn hạn chế.

Tuy nhiên, khi dùng thực phẩm bổ sung, bạn nên thảo luận những điều sau với bác sĩ:

  • Hiệu ứng mong muốn
  • Sản phẩm nào tốt nhất để thử (khuyến khích sử dụng sản phẩm đã được bên thứ ba kiểm nghiệm)
  • Liều lượng thích hợp
  • Tương tác thuốc có thể xảy ra
  • Kết quả mong đợi

Vì cả hai loại thực phẩm bổ sung này đều có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, bạn nên thảo luận vấn đề này với bác sĩ, đặc biệt nếu bạn đang dùng thuốc làm loãng máu hoặc mắc chứng rối loạn chảy máu.

2. Acid béo omega-3 là gì?

Acid béo omega-3 là acid béo không bão hòa đa có tác dụng chống viêm.

Các acid béo omega-3 phổ biến nhất bao gồm acid alpha-linolenic (ALA), acid eicosapentaenoic (EPA) và acid docosahexaenoic (DHA).

Acid béo omega-3 có trong thực phẩm và có sẵn dưới dạng thực phẩm bổ sung.

Các nguồn acid béo omega-3 tốt trong thực phẩm bao gồm:

  • Cá béo: Cá hồi, cá trích, cá mòi, cá thu, cá hồi vân, hàu, cá mú, cá tuyết, cá ngừ
  • Động vật có vỏ: Hàu, tôm, tôm hùm, sò điệp
  • Các loại hạt: quả óc chó
  • Hạt giống: Hạt lanh và hạt chia
  • Dầu: Dầu hạt lanh, dầu hạt cải, dầu đậu nành
  • Đậu: Đậu nành Nhật Bản, đậu thận, đậu nướng

3. Acid béo omega-3 có tác dụng gì trong cơ thể?

Acid béo omega-3 từ thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung có thể làm giảm:

  • Nguy cơ mắc bệnh tim
  • Mức triglyceride cao (chủ yếu từ các chất bổ sung hoặc các chất bổ sung dầu cá theo toa )
  • Nguy cơ sinh non ở phụ nữ mang thai
  • Nguy cơ trẻ nhẹ cân khi sinh
  • Các triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp (RA)

Vitamin E là gì?

Vitamin E thực chất là một nhóm các hợp chất tan trong chất béo có đặc tính chống oxy hóa. Alpha-tocopherol là hợp chất phổ biến nhất. Các hợp chất khác bao gồm beta-, gamma- và delta-tocopherol, cũng như alpha-, beta-, gamma- và delta-tocotrienol.

Các nguồn thực phẩm giàu vitamin E bao gồm:

  • Dầu: Dầu mầm lúa mì, dầu hướng dương, dầu cây rum, dầu ngô và dầu đậu nành
  • Hạt hướng dương
  • Các loại hạt: Đậu phộng, hạt phỉ, hạnh nhân
  • Bơ đậu phộng
  • Rau và trái cây: Rau bina, bông cải xanh, kiwi, xoài, cà chua

4. Vitamin E có tác dụng gì đối với cơ thể?

Vitamin E từ thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung có thể:

  • Cung cấp chất chống oxy hóa
  • Hỗ trợ chức năng miễn dịch
  • Giảm nguy cơ mắc bệnh tim (vitamin E trong chế độ ăn uống; thực phẩm bổ sung vitamin E dường như không làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim)
  • Tiến triển chậm của thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD)

5. Rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng thực phẩm bổ sung omega-3 và vitamin E

Các tác dụng phụ có thể xảy ra khi sử dụng acid béo omega-3 bao gồm:

  • Vị khó chịu
  • Hôi miệng
  • Đau dạ dày

Uống quá nhiều acid béo omega-3 cũng có thể làm giảm chức năng miễn dịch và tăng nguy cơ chảy máu, đặc biệt nếu dùng cùng với thuốc làm loãng máu. Nên bổ sung không quá 4 gam acid béo omega-3 mỗi ngày trừ khi có chỉ định khác của bác sĩ.

Vitamin E từ thực phẩm là an toàn. Tuy nhiên, việc bổ sung quá nhiều vitamin E có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ xuất huyết và ung thư tuyến tiền liệt.

Tại Hoa Kỳ, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) không quản lý thực phẩm chức năng theo cách quản lý thuốc kê đơn. Do đó, một số sản phẩm thực phẩm chức năng có thể không chứa các thành phần được liệt kê trên nhãn

Việc dùng omega-3 và vitamin E cùng nhau nhìn chung là an toàn và mang lại lợi ích hiệp đồng. Tuy nhiên, các nghiên cứu cụ thể về sự kết hợp này còn hạn chế, dù có lợi ích tiềm năng đối với kháng insulin và stress oxy hóa. Do đó, cần lưu ý đặc biệt: Nếu bạn đang dùng thuốc làm loãng máu, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi kết hợp chúng, vì cả hai đều có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)

