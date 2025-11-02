Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu 7, phường Việt Trì

Chiều 2/11, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 * 18/11/2025) và Ngày pháp luật Việt Nam (9/11), khu dân cư số 7 phường Việt Trì tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Dự, chỉ đạo và chung vui với bà con khu 7 có đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp & Môi Trường; Tư pháp; Nội chính; Uỷ ban MTTQ tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo phường Việt Trì; cùng đại diện của 442 hộ gia đình trong khu về dự Ngày hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại Ngày hội

Khu 7 phường Việt Trì hiện có 442 hộ, 1.761 khẩu - là một trong những khu trung tâm của phường Việt Trì. Năm 2025, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã phối hợp với Trưởng khu, Tổ trưởng Tổ dân phố tổ chức công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập hợp củng cố khối đại đoàn kết và tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Năm 2025, khu có 441 hộ/442hộ đạt gia đình văn hóa (đạt 99,77 %), trong đó các tổ bình xét 18 hộ đạt GĐVH tiêu biểu; 2 tổ liên gia tiêu biểu; khu đạt Khu dân cư văn hóa.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết khu 7, phường Việt Trì

Tích cực tham gia xã hội hóa xây dựng các công trình dân sinh, trong năm 2025, Nhân dân trong khu đóng góp trên 349 triệu đồng để làm đường giao thông, lắp đèn chiếu sáng, camera an ninh, cột cờ, chỉnh trang cảnh quan đô thị; ủng hộ các loại quỹ xã hội, từ thiện trên 39 triệu đồng; ủng hộ Nhân dân Cu Ba 15 triệu đồng, đồng thời tích cực tham gia các cuộc vận động vì người nghèo, an sinh xã hội, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, Nhân dân khu 7

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho cán bộ, Nhân dân khu 7

Các mô hình tự quản, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát huy, an ninh trật tự khu dân cư được giữ vững; các mâu thuẫn trong cộng đồng được hòa giải kịp thời, góp phần xây dựng khu dân cư bình yên, hạnh phúc.

Tại ngày hội, các đại biểu, Nhân dân khu 7 đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 95 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; nhìn lại một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước của khu; đánh giá kết quả công tác triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, khẳng định vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội và nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong Nhân dân, đồng thời biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025.

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh trao tặng Tủ sách Pháp luật cho cán bộ, Nhân dân khu 7

Lãnh đạo phường Việt Trì tặng hoa, quà chúc mừng Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà cán bộ và Nhân dân khu 7 đã đạt được; chúc mừng, biểu dương những tập thể, gia đình và cá nhân đã có thành tích xuất sắc được bình chọn, khen thưởng trong Ngày hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phường Việt Trì

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Mặt trận Tổ quốc, với vai trò là nòng cốt trong tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nhất là trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ đang trong giai đoạn phát triển mới, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm của mình: Tích cực tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về chuyển đổi số và Phong trào “Bình dân học vụ số”; lồng ghép thực hiện Phong trào trong triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các đồng chí lãnh đạo: Sở Nông nghiệp & Môi Trường; phường Việt Trì; Ban Nội chính Tỉnh uỷ tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của phường Việt Trì

Đẩy mạnh Phong trào “Bình dân học vụ số” đến các gia đình, khu dân cư; tuyên truyền kiến thức về chuyển đổi số và kỹ năng số cho tất cả các đối tượng trên địa bàn khu dân cư. Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, quan tâm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, các hộ còn khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mỗi gia đình, mỗi người dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Lãnh đạo phường Việt Trì trao tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa cho cán bộ, Nhân dân khu 7

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Nhân dân trong khu tiếp tục tìm hiểu, tuân thủ pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống của mỗi người dân; tích cực tham gia giám sát việc thực thi pháp luật và đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Phát huy dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, tội phạm..., xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Chi bộ, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên khu 7 ký giao ước thi đua năm 2026

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị cấp ủy, chính quyền khu 7 tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội MTTQ các cấp đã đề ra.

Chương trình văn nghệ do bà con khu 7 biểu diễn chào mừng Ngày hội

Nhằm tiếp tục giữ vững phong trào của khu phố trong năm 2025, chi bộ, chính quyền và Ban công tác Mặt trận thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và tổ chức ký cam kết thi đua, để các tổ chức thành viên, Nhân dân khu 7 thực hiện trong năm 2026.

Nhân dịp này, Quĩ “Vì người nghèo” của tỉnh trao tặng tặng 20 xuất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Việt Trì.

Đinh Vũ