Cải thiện dinh dưỡng học đường

Dinh dưỡng học đường là yếu tố then chốt, quyết định trực tiếp đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của học sinh. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng. Trong đó, công tác cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi học đường tại các cơ sở giáo dục đã có nhiều cố gắng.

Năm học 2025 - 2026, Trường Mầm non Liên cơ Vĩnh Tường, xã Vĩnh Tường có 235 học sinh phân bổ ở 11 lớp. Nhằm đảm bảo suất ăn hàng ngày cho học sinh đăng ký bán trú, ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã chủ động hợp đồng với 3 cô nuôi được tập huấn đầy đủ kiến thức về dinh dưỡng và kinh nghiệm lâu năm trong phục vụ bếp ăn tập thể trường học. Dẫn chúng tôi tham quan khu vực bếp ăn bán trú, cô giáo Hoàng Thị Minh Hương - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Chúng tôi thỏa thuận với phụ huynh học sinh thu 25 nghìn đồng/suất ăn/ngày nhằm đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho các con. Nhà trường hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm có đầy đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực phẩm tươi sống nhập về bếp hàng ngày theo thực đơn thay đổi, đảm bảo cân bằng, đa dạng và hợp lý với 4 nhóm thực phẩm: Tinh bột, đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất. Thực đơn thay đổi theo ngày, giúp các con ăn ngon miệng, đảm bảo sức khỏe, nhất là khi thời tiết chuyển mùa”.

Giáo viên Trường Mầm non Hưng Hóa, xã Tam Nông chăm sóc học sinh trong bữa ăn trưa.

Nhằm từng bước chuẩn hóa bữa ăn và kiến thức, công tác phối hợp liên ngành giữa Y tế và Giáo dục là “chìa khóa” cải thiện dinh dưỡng học đường. Thời gian qua, ngành Y tế đã chủ động phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức các hoạt động tư vấn chế độ dinh dưỡng và khám sức khỏe cho trẻ em lứa tuổi học đường. Hàng nghìn trẻ em đã được tư vấn về chăm sóc dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực và phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất tại trường học. Giai đoạn 2021 - 2025, hàng loạt tài liệu truyền thông quan trọng đã được cấp phát đến các trường học. Riêng khu vực Phú Thọ đã có 775 tháp dinh dưỡng cho lứa tuổi học đường được nhân bản và cấp phát. Đặc biệt, trang thiết bị theo dõi tình trạng dinh dưỡng như: Cân điện tử, thước gỗ, biểu đồ tăng trưởng, thước đo vòng cánh tay... được cấp phát cho các đơn vị y tế và trường học. Khu vực Vĩnh Phúc đã cấp 15.000 biểu đồ tăng trưởng, khu vực Hòa Bình đã cấp hàng trăm chiếc cân điện tử cho các trường học, địa phương...

Để đảm bảo chất lượng công tác chăm sóc trẻ, ngành Y tế đã phối hợp tổ chức 6 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 240 cán bộ y tế trường học tại phường Việt Trì. Nội dung tập trung vào kiến thức và kỹ năng giáo dục dinh dưỡng học đường, chăm sóc dinh dưỡng hợp lý và phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng. Cùng với đó, ngành chức năng tích cực phối hợp với ngành Giáo dục thực hiện chương trình bữa ăn học đường và giáo dục dinh dưỡng tại trường học. Đồng thời, các quy định về môi trường dinh dưỡng lành mạnh tại trường học đã được triển khai, nhất là việc hạn chế tiếp thị các sản phẩm thực phẩm và nước uống không có lợi cho sức khỏe tại khuôn viên trường học. Những hoạt động này đã góp phần tạo dựng môi trường học đường không chỉ giàu tri thức, mà còn chú trọng sức khỏe, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển toàn diện của học sinh.

Tuy nhiên, công tác cải thiện dinh dưỡng học đường nói riêng và dinh dưỡng cộng đồng nói chung trên địa bàn tỉnh vẫn gặp một số khó khăn. Đội ngũ cán bộ làm công tác dinh dưỡng trong trường học còn thiếu về số lượng, chất lượng chưa đồng đều, kiêm nhiệm nhiều việc; sự quan tâm của một số đơn vị, chính quyền địa phương về dinh dưỡng, nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của dinh dưỡng còn hạn chế; công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của một số đơn vị chưa thường xuyên, quyết liệt... Điều này dễ dẫn đến tình trạng các hoạt động dinh dưỡng ở một số trường học chưa được duy trì liên tục và hiệu quả.

Trường học là nơi lý tưởng để giáo dục học sinh về thói quen ăn uống lành mạnh. Vì vậy, các trường cần đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng, thể chất kết hợp trong chương trình học chính khóa, ngoại khóa, giúp học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh. Ngoài ra, việc truyền thông cho phụ huynh về dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm cũng rất cần thiết, đặc biệt là trong giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì. Tổ chức bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng, phù hợp theo độ tuổi và vùng miền, cùng với việc duy trì tẩy giun định kỳ sẽ giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe học sinh. Sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc chăm sóc dinh dưỡng sẽ tạo nên một môi trường giáo dục toàn diện, góp phần xây dựng thế hệ trẻ khỏe mạnh và năng động. Việc cải thiện dinh dưỡng học đường không chỉ là trách nhiệm của ngành chức năng, mà là chiến lược đầu tư cho tương lai, góp phần xây dựng một thế hệ học sinh khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về trí tuệ.

Hồng Nhung